中職／王維中返先發倒數 對兄弟中繼0.2局失1分

味全龍隊「龍王」王維中明天將過29歲生日，今天在洲際球場參與「龍象大戰」，面對中信兄弟隊，中繼0.2局被敲3安打、失1分，只用20球退場。

王維中步步朝5月重返先發準備，今天是他在傷癒復出後的第4場中繼出賽，第6局接手先發5局、失5分的洋投鋼龍。

王維中第1打席面對潘志芳，先連投3壞球，滿球數後讓他敲出游擊方向滾地球出局，面對陳家駒又投到1好3壞，擊出左外野飛球，林驛騰挑接完成接殺。

兩出局後，王維中開始遭遇麻煩，王威晨打出游擊游擊方向滾地球，游擊手曾傳昇傳球多墊了一拍，王威晨靠腳程跑出內野安打，江坤宇補上安打，王維中對張志豪投到2好球後無法解決他，連3棒被敲安打，丟掉1分，也讓龍隊決定換投。

洋投布里悍將在4月底投完離隊，王維中預計下周在花蓮再中繼1場，將在5月重返先發，有沒有可能下周末於天母球場先發出賽？總教練葉君璋表示，「要看他中繼的狀況，如果都沒問題，當然就有可能。」