快訊

男童遭無照柔道教練重摔腦死 林義傑：不能接受孩子受凌虐

合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行

中職／王維中返先發倒數 對兄弟中繼0.2局失1分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊王維中今天面對中信兄弟隊，中繼0.2局被敲3安打、失1分。記者黃仲裕／攝影
味全龍隊王維中今天面對中信兄弟隊，中繼0.2局被敲3安打、失1分。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊「龍王」王維中明天將過29歲生日，今天在洲際球場參與「龍象大戰」，面對中信兄弟隊，中繼0.2局被敲3安打、失1分，只用20球退場。

王維中步步朝5月重返先發準備，今天是他在傷癒復出後的第4場中繼出賽，第6局接手先發5局、失5分的洋投鋼龍。

王維中第1打席面對潘志芳，先連投3壞球，滿球數後讓他敲出游擊方向滾地球出局，面對陳家駒又投到1好3壞，擊出左外野飛球，林驛騰挑接完成接殺。

兩出局後，王維中開始遭遇麻煩，王威晨打出游擊游擊方向滾地球，游擊手曾傳昇傳球多墊了一拍，王威晨靠腳程跑出內野安打，江坤宇補上安打，王維中對張志豪投到2好球後無法解決他，連3棒被敲安打，丟掉1分，也讓龍隊決定換投。

洋投布里悍將在4月底投完離隊，王維中預計下周在花蓮再中繼1場，將在5月重返先發，有沒有可能下周末於天母球場先發出賽？總教練葉君璋表示，「要看他中繼的狀況，如果都沒問題，當然就有可能。」

王維中

延伸閱讀

中職／隔592天再奪勝 王維中：沒想過是中繼拿到

中職／王維中、徐若熙高人氣 成龍隊金雞母

中職／王維中首勝球送媽媽 24日再投1局

中職／返台首勝入袋 王維中相隔592天再奪勝

相關新聞

中職／王維中返先發倒數 對兄弟中繼0.2局失1分

味全龍隊「龍王」王維中明天將過29歲生日，今天在洲際球場參與「龍象大戰」，面對中信兄弟隊，中繼0.2局被敲3安打、失1分...

日職／吳念庭棒打田中將大 吳復連以兒子為榮

西武獅隊吳念庭最近表現搶眼，爸爸吳復連也為他感到開心，談到兒子熬過的苦日子，曾一度想回台選秀，吳復連只希望他開心打球，並...

日職／田中將大百勝達陣 唯一失分栽在吳念庭手中

樂天金鷲隊「神之子」田中將大今天遭遇西武獅隊，先發6局僅失1分，唯一分數就是栽在台將吳念庭手中，他在二壘有人時敲出安打，...

中職／聯盟已詢問打疫苗意願 旅外球員回台時程緊迫

負責6搶1東京奧運最終資格賽的中華職棒，目前已在詢問63人大名單及10名教練接種疫苗的意願，不過由於名單中的旅外球員需要...

中華棒球OB會成立 會長謝明勇盼傳承給下一代

「中華棒球OB會」成立大會今天在台北凱撒飯店舉行，年滿40歲及打過成棒國際賽就可加入，會長謝明勇表示，希望會員能將技術、...

中職／兄弟與倪福德簽1個月 二軍出賽再評估是否網羅

38歲左投倪福德去年遭富邦悍將隊釋出，春訓加入中信兄弟隊隨隊測試，今天球團宣布與他簽下1個月短約，登錄合約所屬，讓他可在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。