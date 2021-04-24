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中華棒球OB會成立 會長謝明勇盼傳承給下一代

中央社 / 台北24日電
「中華棒球OB會」24日在台北舉辦成立大會，體育署副署長洪志昌（左3）、亞洲棒球總會會長彭誠浩（右3）出席，與OB會長謝明勇（左2）、副會長李來發（右2）、執行長林華韋（左）及棒協副理事長趙士強（右）合影。中央社
「中華棒球OB會」24日在台北舉辦成立大會，體育署副署長洪志昌（左3）、亞洲棒球總會會長彭誠浩（右3）出席，與OB會長謝明勇（左2）、副會長李來發（右2）、執行長林華韋（左）及棒協副理事長趙士強（右）合影。中央社

「中華棒球OB會」成立大會今天在台北凱撒飯店舉行，年滿40歲及打過成棒國際賽就可加入，會長謝明勇表示，希望會員能將技術、觀念傳承給下一代，讓台灣棒球再創奇蹟。

為表彰歷屆中華棒球代表隊為國爭光，特別設立中華棒球OB會，以感謝歷屆資深國手們的投入與付出，並協助推動基層棒球及社會公益活動。

首屆創會會長為謝明勇，副會長為李來發，只要曾代表國家參與世界棒壘球總會（含前身國際棒總）或亞洲棒球總會、國際大學運動總會所主辦的成棒等級比賽（含U21、U23），且年滿40歲就可以入會。

今天出席的人員包括中華職棒秘書長楊清瓏，以及退役球星郭泰源、吳復連、杜福明、王傳家等人，較年輕的成員有陳金鋒、郭勇志、王信民及中信兄弟總教練林威助等人。

謝明勇致詞時表示，「希望將所有我們的技術、思想、觀念互相溝通，再傳承給下一代，讓台灣棒球創造另一個奇蹟」。謝明勇指出，OB會成立之後希望能夠遍布全台各地，「需要我們出一點力量的地方，都可以做一點事情，是我們的最終目標」。

賴清德副總統發出賀電恭喜OB會成立，OB會執行長林華韋也代棒協理事長辜仲諒表達恭喜，辜仲諒表示，「在座各位都是披著國家戰袍、背著國旗為台灣爭取最大光榮，付出的汗水和辛勞不是外人能理解，台灣棒球有現在也是你們心血換來的」。

「中華棒球OB會」24日在台北舉辦成立大會，昔日中華隊好手、中信兄弟總教練林威助（左3）及「台灣巨砲」陳金鋒（左2）等OB選手出席與會。中央社
「中華棒球OB會」24日在台北舉辦成立大會，昔日中華隊好手、中信兄弟總教練林威助（左3）及「台灣巨砲」陳金鋒（左2）等OB選手出席與會。中央社

「中華棒球OB會」成立大會24日在台北舉行，昔日中華隊好手、中職富邦悍將隊顧問郭泰源（左）與前中信兄弟隊總教練吳復連（右）等人出席。中央社
「中華棒球OB會」成立大會24日在台北舉行，昔日中華隊好手、中職富邦悍將隊顧問郭泰源（左）與前中信兄弟隊總教練吳復連（右）等人出席。中央社

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