快訊

男童遭無照柔道教練重摔腦死 林義傑：不能接受孩子受凌虐

合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／聯盟已詢問打疫苗意願 旅外球員回台時程緊迫

中央社 / 台北24日電
中職聯盟秘書長楊清瓏。 報系資料照
中職聯盟秘書長楊清瓏。 報系資料照

負責6搶1東京奧運最終資格賽的中華職棒，目前已在詢問63人大名單及10名教練接種疫苗的意願，不過由於名單中的旅外球員需要隔離14天，秘書長楊清瓏希望愈早回台愈好。

6搶1資格賽將在6月16日開打，體育署日前表示，中職將徵詢63人大名單內選手和10名教練施打2019冠狀病毒疾病疫苗的意願，下週會將名單送交體育署，後續再接洽醫院，安排施打時間。

中職秘書長楊清瓏今天表示，因為大名單沒有公布，已經與各隊領隊溝通好，由聯盟主動與教練、球員聯繫，詢問施打疫苗意願。

楊清瓏指出，願意接種疫苗的教練、選手名單，統計好後會盡快提供給體育署，他也強調，「不強迫施打，但鼓勵打。」中職本來是要等中華隊50人名單出來後，再讓名單內的球員施打，不過楊清瓏指出，現在已經擴大為63人大名單，只要有意願都可以接種。

正式名單預計5月中出爐，不過名單內一定會有旅外球員，楊清瓏指出，現在已經在與旅外選手聯絡，第一個要確認球員願不願意回來打6搶1，再來就是詢問是否願意打疫苗。不過旅外球員回台灣需要隔離14天，「現在是希望按照規定回來隔離14天，不過還會跟疫情指揮中心聯絡，在防疫機制有沒有可以思考的地方。」

由於中華隊選手6月7日就要報到，若旅外選手要隔離14天，時程就會非常緊迫，楊清瓏說：「現在與旅外球員的詢問已經明朗化了，希望他們愈早回來愈好，但還要跟母球團討論，如果提早回來可以先集訓。」

楊清瓏 中職 中華隊

延伸閱讀

中職／回收62顆問題球 全壘打減產全因羊毛

中職／權威屢被挑戰 楊清瓏：裁判該做就要做

中職／林威助提出挑戰遭駁回 楊清瓏回應了

6搶1／50人名單5月施打疫苗 楊清瓏建議全員接種

相關新聞

中職／王維中返先發倒數 對兄弟中繼0.2局失1分

味全龍隊「龍王」王維中明天將過29歲生日，今天在洲際球場參與「龍象大戰」，面對中信兄弟隊，中繼0.2局被敲3安打、失1分...

日職／吳念庭棒打田中將大 吳復連以兒子為榮

西武獅隊吳念庭最近表現搶眼，爸爸吳復連也為他感到開心，談到兒子熬過的苦日子，曾一度想回台選秀，吳復連只希望他開心打球，並...

日職／田中將大百勝達陣 唯一失分栽在吳念庭手中

樂天金鷲隊「神之子」田中將大今天遭遇西武獅隊，先發6局僅失1分，唯一分數就是栽在台將吳念庭手中，他在二壘有人時敲出安打，...

中職／聯盟已詢問打疫苗意願 旅外球員回台時程緊迫

負責6搶1東京奧運最終資格賽的中華職棒，目前已在詢問63人大名單及10名教練接種疫苗的意願，不過由於名單中的旅外球員需要...

中華棒球OB會成立 會長謝明勇盼傳承給下一代

「中華棒球OB會」成立大會今天在台北凱撒飯店舉行，年滿40歲及打過成棒國際賽就可加入，會長謝明勇表示，希望會員能將技術、...

中職／兄弟與倪福德簽1個月 二軍出賽再評估是否網羅

38歲左投倪福德去年遭富邦悍將隊釋出，春訓加入中信兄弟隊隨隊測試，今天球團宣布與他簽下1個月短約，登錄合約所屬，讓他可在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。