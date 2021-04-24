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中職／聯盟已詢問打疫苗意願 旅外球員回台時程緊迫
負責6搶1東京奧運最終資格賽的中華職棒，目前已在詢問63人大名單及10名教練接種疫苗的意願，不過由於名單中的旅外球員需要隔離14天，秘書長楊清瓏希望愈早回台愈好。
6搶1資格賽將在6月16日開打，體育署日前表示，中職將徵詢63人大名單內選手和10名教練施打2019冠狀病毒疾病疫苗的意願，下週會將名單送交體育署，後續再接洽醫院，安排施打時間。
中職秘書長楊清瓏今天表示，因為大名單沒有公布，已經與各隊領隊溝通好，由聯盟主動與教練、球員聯繫，詢問施打疫苗意願。
楊清瓏指出，願意接種疫苗的教練、選手名單，統計好後會盡快提供給體育署，他也強調，「不強迫施打，但鼓勵打。」中職本來是要等中華隊50人名單出來後，再讓名單內的球員施打，不過楊清瓏指出，現在已經擴大為63人大名單，只要有意願都可以接種。
正式名單預計5月中出爐，不過名單內一定會有旅外球員，楊清瓏指出，現在已經在與旅外選手聯絡，第一個要確認球員願不願意回來打6搶1，再來就是詢問是否願意打疫苗。不過旅外球員回台灣需要隔離14天，「現在是希望按照規定回來隔離14天，不過還會跟疫情指揮中心聯絡，在防疫機制有沒有可以思考的地方。」
由於中華隊選手6月7日就要報到，若旅外選手要隔離14天，時程就會非常緊迫，楊清瓏說：「現在與旅外球員的詢問已經明朗化了，希望他們愈早回來愈好，但還要跟母球團討論，如果提早回來可以先集訓。」
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