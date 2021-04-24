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日職／吳念庭棒打田中將大 吳復連以兒子為榮

中央社 / 台北24日電
前中信兄弟隊總教練吳復連（右）兒子吳念庭在日職表現出色。中央社
前中信兄弟隊總教練吳復連（右）兒子吳念庭在日職表現出色。中央社

西武獅隊吳念庭最近表現搶眼，爸爸吳復連也為他感到開心，談到兒子熬過的苦日子，曾一度想回台選秀，吳復連只希望他開心打球，並驕傲地說：「現在要說我是吳念庭的爸爸。」

吳念庭本季在日職一軍表現優異，剛升一軍就敲出生涯首轟，且3日演出3安猛打賞、包辦5分打點的表現，站上英雄訪問舞台，近期則是連7場比賽有安打，今天還棒打前大聯盟球星田中將大。

吳念庭的好表現，爸爸吳復連也看在眼裡，他今天出席「中華OB會」成立大會時表示，「當家人當然會高興，希望他打得好，大家都是這樣，好好加油最重要。」吳念庭在比完賽後，都會跨海與爸爸討論比賽狀況，像是該注意什麼細節、投手投了哪些球。

吳復連也表示，得到機會後要把握住，自己要努力，且他指出，以往吳念庭都是代守或代打，現在要面臨一整季的賽事，體能適應很關鍵，可能會遇到疲勞期，「我有叫他去請教一些前輩像是中村剛也」。

吳念庭之前度過了5年多在一、二軍不穩定的苦日子，因此吳復連也希望吳念庭能快樂打球、享受棒球，「我們也沒有在現場，不知道這個甘苦，只要他高興打球就好」。

吳復連透露，之前吳念庭還沒有穩定一軍機會時，曾考慮過回中職選秀，因為台灣職棒環境愈來愈好，像陳冠宇等人也回台發展，「他有跟他媽媽講，但我說你再打打看，因為去年後半段教練就有在用他，所以想說再拚一年看看」。

吳復連在球員時期有「內野魔術師」之稱，是前兄弟象球星，因此吳念庭一直以來頂著「球星二代」的光環與壓力，日前吳念庭受訪時曾說過，「希望大家可以多多認識我，不是爸爸吳復連。」不過現在兒子打出成績，吳復連笑說：「現在要說我是吳念庭的爸爸了。」

吳念庭 吳復連 選秀

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