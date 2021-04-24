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日職／田中將大百勝達陣 唯一失分栽在吳念庭手中
樂天金鷲隊「神之子」田中將大今天遭遇西武獅隊，先發6局僅失1分，唯一分數就是栽在台將吳念庭手中，他在二壘有人時敲出安打，帶有1分打點，樂天終場以2：1贏球，田中將大相隔2755天在日職拿下勝投，也是他的日職生涯第100勝。
樂天首局憑藉3安打進帳2分，西武第3局的攻勢從史班根伯格（Cory Spangenberg）挨觸身球開啟，他隨後盜上二壘，吳念庭在球數2好3壞時，鎖定141公里指叉球出棒，敲成右外野方向安打送回分數。
吳念庭第2打席敲出右外野飛球遭到接殺，第3打席面對後援投手酒居知史，選到保送上壘。
#呉念庭 選手がフルカウントからライト前に適時打！#スパンジェンバーグ 選手の盗塁からチャンスを生かし、1点を返します！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/5t1KZisxap— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) April 24, 2021
吳念庭此役2打數敲出1安打，連7場敲出安打，打擊率上升至2成90，他的本季第14分打點進袋，打點也在隊上再次取得單獨領先，超越13分打點的中村剛也。
田中將大赴美前，已經累積日職99勝，今年回歸日職、重返樂天懷抱，本季首戰在17日對火腿先發5局、失3分吞敗，今天再次向百勝里程碑叩關，先發6局只用68球，被敲3安打、失1分，帶著2：1領先退場，第7局交由台將宋家豪接手。
宋家豪一登板就被中村剛也敲出安打，但他隨後連抓3出局數、包括1次三振，此役中繼1局、無失分，共用15球，最快球速150公里，賽後防禦率1.04，差1棒無緣與吳念庭同場過招。
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