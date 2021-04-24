中職／兄弟與倪福德簽1個月 二軍出賽再評估是否網羅

38歲左投倪福德去年遭富邦悍將隊釋出，春訓加入中信兄弟隊隨隊測試，今天球團宣布與他簽下1個月短約，登錄合約所屬，讓他可在二軍出賽，藉此檢視實力，透過比賽表現再決定是否網羅。

倪福德的中職生涯從中信鯨隊展開，球隊解散後，他在2009年赴美加盟大聯盟老虎隊，2015年返台參與選秀獲義大犀牛隊選進，效力6季，去年因傷只在一軍出賽11場，季後未獲悍將隊續約，接下來轉往兄弟隨隊測試。

兄弟球團今天宣布，將倪福德登錄合約所屬，簽訂1個月短約，讓倪福德除了可以在自辦賽登場外，也可以於二軍例行賽出賽，以高強度比賽證明自己的實力與成績。

倪福德是史上第一位從中職跳板大聯盟的台將，在中職則留下231場出賽（58場先發）、累積540局，拿下25勝40敗34次救援成功，生涯防禦率4.00，能否續寫中職一軍成績，還要看他在這1個月的二軍表現。

另一位左投邱品睿去年未在兄弟60人名單內，球團與他簽下3個月短約測試，薪水比照去年薪資給付。經觀察後，3月底決定不與他續約，球團感謝邱品睿的努力與付出，祝福他未來有更好的發展。