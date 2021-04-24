日職／吳念庭首度面對田中將大 西武監督透露打擊策略

樂天金鷲先發投手田中將大，將在今(24)日下午1時主場先發面對西武獅，這也是田中睽違2729天首度於自家宮城球場登板，屆時也有機會對決台灣好手吳念庭，闊別7年再度回到日職，如今西武陣中打者僅有金子侑司、中村剛也及栗山巧，與田中有過交手紀錄，而西武監督辻發彥今(24)日受訪時也透露對戰打擊策略。

根據《SANSPO產經體育》報導，當被問到擊敗田中將大的策略，辻發彥表示，「對陣中大多數球員來說是第一次面對他，所以我們必須採取積極的策略，我很期待打者會有怎樣的擊球表現。」

有機會被排入今日先發打線的吳念庭，也是頭一遭面對田中將大，本季吳念庭出賽19場，繳出打擊率2成83、2轟及13分打點，OPS值為0.839，目前更是連續6場出現安打。而近期苦吞6連不勝的西武，將推出今日壽星本田圭佑先發，而身為仙台人的他也將在家鄉登板獻技。