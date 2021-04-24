中職／最謎食物鏈 高國麟、李凱威握最狂對戰成績

富邦悍將昨天以2：0擊敗味全龍隊，目前對戰8場、仍處於2勝6敗劣勢，這組中職本季最謎「食物鏈」，「屠龍高手」高國麟、「富邦刷手」李凱威都說不出個所以然，高國麟笑答：「可能打我們特別起勁」，李凱威則是肯定面對悍將隊的比賽在高張力戰局中守下勝利，對龍隊來說都是「轉大人」的養分。

龍隊對戰悍將隊的投手防禦率僅1.52，遠勝過面對面對統一獅的7.35、中信兄弟的3.60、樂天桃猿的4.59，對戰悍將隊團隊打擊率為2成54，也優於面對獅隊的1成46、面對兄弟的2成47、面對猿隊的2成25。

悍將隊搞不定龍隊，陣中對龍隊最有心得的打者要屬高國麟，25打數敲出10安打、對戰打擊率4成，包括一發全壘打。

「幼幼龍」一碰到悍將隊就變「狂龍」，高國麟說：「可能對我們打得特別起勁吧！」他表示，或許龍隊目前帳面成績不漂亮，但感覺得出來他們的潛力，「雖然很年輕，但我相信他們下了不少苦心，投手也不錯，打下來，真的感覺得到滿有潛力的。」

握有陣中對戰龍隊最出色的打擊成績，高國麟說不出有什麼特別的秘訣，「教練給的策略，把它做好，就是隨時準備好自己。」

李凱威對戰悍將隊的22打數敲出11安打、對戰打擊率5成，他也摸不透為何對悍將隊打得特別好，「每天都在做一樣的事、一樣的策略，對上每隊都要有信心啊，不能只對誰打得好啦！」

這波系列賽收下2勝1敗，龍隊不只成績有進補，3戰都是低比分的戰局，比賽尾聲頻頻面對悍將隊的「嗆司」，李凱威說：「打這種比賽會成長，常遇到了，以後就比較知道怎麼處理。」他透露內野的「大學長」吳東融常為學弟機會教育，「東融常跟我們說，當下犯錯沒關係，不要沈浸當下，也會提醒我們很多接下來可能碰到的狀況，先提醒我們怎麼處理。」

李凱威也坦言，打到現在，感覺對獅隊最棘手，「去年在二軍對統一就有這種感覺，就是對他們打不好，怎麼打都不贏，結果來到一軍也是這樣。」