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日職／陽岱鋼遭爆出怪聲 日媒稱監督對他沒感情

聯合新聞網 / 綜合報導
陽岱鋼。 擷圖自推特
陽岱鋼。 擷圖自推特

近期巨人主力外野陣容受到新冠病毒侵擾，儘管倚靠堅強投手戰力不至於讓戰績崩盤，不過火力銜接不上仍是巨人打線一大問題，而近期教練團也做出陣容調整，將年輕新秀拉上一軍，卻未見陽岱鋼的名字，昨(23)日日媒《夕刊富士》更爆料，陽岱鋼對此耿耿於懷，時不時向周圍的人抱怨自己不受重用。

《夕刊富士》報導，近日巨人陸續將秋広優人等高卒球員登錄一軍，卻毫不考慮年薪3億日圓的陽岱鋼，該文指出，在1場對陣西武的二軍比賽，擔任左外野手的陽岱鋼發生守備怠慢，讓原本有機會升上一軍先發投手畠世周掉4分，隔日教練團就讓陽岱鋼坐板凳，在28日面對老東家火腿代打上陣後，隨後被降為三軍。

陽岱剛本季在二軍留下出賽4場、打擊率0.077的成績，根據球團相關人士說法，陽岱剛似乎對吞下三振毫不在意，至今也未在三軍出賽。

關於陽岱剛未來升上一軍的可能性，另一位巨人農場人士透露，「我認為這很困難，想升上一軍要透過二軍監督阿部慎之助推薦，除了拿出成績之外，仍需有足夠的拚勁來表現自己，如同與陽岱剛一樣從火腿來的外野手石川慎吾。」，他指出，無論球隊勝負如何，石川慎吾都會為球隊賣命加油，上了場也會全力以赴，這也讓阿部慎之助看在眼裡，因而推薦他升上一軍。

《夕刊富士》指出，令巨人球團不安的是，不受重用的陽岱鋼會去向周圍的人抱怨自身處境，包括一、二軍球員及球團關係人等，更表示一軍監督原辰德也早已悉知此事，而當初陽岱鋼獲得巨人5年22億日圓加盟，當時主導人物是前監督高橋由伸，原辰德完全未參與其中，也因此陽岱鋼對他來說，是一筆沒有任何感情的不良債權。

文末指出，由於陽岱鋼年薪高達三億日圓，很難將他交易出去，但今年球季老東家火腿戰力不足，戰績已經落入洋聯墊底，「有沒有可能會為陽岱鋼送暖呢？」

陽岱鋼

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