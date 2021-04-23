中職／曾陶鎔兩度單場吞5K 難堪紀錄成史上第一人
味全龍今天以0：2不敵富邦悍將隊，擔任第2棒的曾陶鎔單場吞下5次三振，生涯第2度單場5K，成為中職史上第一人，寫下難堪紀錄。
中職史上曾有6次打者單場吞下5次三振，分別是1996年3月24日廖敏雄、2007年6月25日謝佳賢、2010年9月4日郭俊佑、2011年4月8日林智勝、2014年7月12日陳金鋒、2017年7月2日曾陶鎔。
曾陶鎔今天前4打席面對邦威都吞下三振，第9局面對悍將隊終結者陳鴻文，依然還是三振，單場5K進袋，生涯第二度達成這項紀錄。
中職跨場連續最多打席被三振，為2017年9月統一獅隊鄧志偉所保持的連續8打席，曾陶鎔下一場出賽將是24日出戰中信兄弟隊。
曾陶鎔曾在2017年7月2到5日跨場連7打席被三振，先追平聯盟紀錄，直到9月才被鄧志偉打破，但鄧志偉的連8打席中間曾經歷下二軍，從5月5日跨到9月17日、4場比賽。
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