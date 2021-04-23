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中職／水喔！邦威燃燒125球 求教練「不要讓我下來」
富邦悍將隊今天以2：0擊敗味全龍隊，中止對戰4連敗，洋投邦威繳出不下布里悍的成績，以125球先發7局、無失分，狂飆13次三振，雖沒有勝投進袋，幫助悍將隊咬住戰局、勞苦功高的表現，仍獲單場MVP肯定，賽後嘴甜以中文向球迷喊「水喔！」
龍隊今天由防禦率王布里悍出馬，表現依舊強悍，先發投6局、無失分，防禦率再降到0.45，已連續15.2局投球未失分；邦威也繳出精采一役，熱血燃燒125球投滿7局，被敲6安打、無失分，狂飆13K，投球數和三振數都是生涯新高。
邦威投到第6局球數已經破百，第7局繼續站上投手丘，一度面臨一、三壘有人危機，投手教練吳俊良喊出暫停後，讓他繼續留在場上，面對赫雷拉投出三振解除危機。
邦威表示，「當時投手教練上來，我也知道已經120幾球，但我告訴投手教練，不要讓我下來，再給我一個機會，使出渾身解數抓下這個出局數，我也和YY（林宥穎）說，不管是飛球、滾地球出局或三振，都要抓下這個出局數。」
此役繳出好投，邦威歸功吳俊良，「上一場賽後，投手教練特別幫我做了很多調整，不管是體力或牛棚，很開心這些調整帶到場上有好的結果。」
雖然隊友火力0支援，讓他沒有勝投進袋，但邦威說自己也曾有過大量失分，但隊友幫助躲過敗投，因此一點都不介意，「不管什麼情況、有沒有得分，隊友都盡全力了，我就是努力接下來繼續上場投球。」
邦威去年下半季來台，最常向球迷「現」的就是「妹啊！水喔！」今天也在頒獎台上對球迷喊話「水喔！」他笑說：「不管男女，都和他們講這句話，希望帶給大家一點樂趣。」
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