中職／悍將關鍵時貧打 洪總納悶：我們只到得了三壘？

富邦悍將隊今天以2：0力克味全龍隊，避免3連戰遭到清盤，但過程中其實早有破口，兩度滿壘機會失手，跨場已經累積滿壘連9打數沒有安打，談到得分困境，總教練洪一中也是很無奈。

面對龍隊洋投、聯盟防禦率王布里悍，悍將隊先在第4局出現滿壘機會，兩人出局後，高國輝敲出安打，林益全、高國麟都獲保送，林哲瑄在滿壘時的打席，敲出左外野飛球遭到接殺。

悍將隊的第2次滿壘機會出現在第7局，面對後援投手劉家愷，高國麟、陳真都敲安打上壘，陳凱倫選到保送擠成滿壘，李宗賢敲出二壘方向滾地球，傳二壘封殺跑者。

悍將隊打線狀況低迷，此役兩度在滿壘時無功而返，從4月17日起已經在滿壘時連9打數沒有安打，前一次在滿壘出現安打，已要追溯到4月10日對樂天桃猿隊，莊韋恩延長10局下敲出再見安打。

此役悍將隊在第8局進帳2分，先是張進德在二壘有人時敲出二壘打，終於打破0：0僵局，高國輝補上二壘打、追加1分。

洪一中賽後談到得點圈打擊終於有建樹，也顯得很無奈，「我一直在想，不會吧！我們怎麼跑者都只能到三壘嗎？」8局的分數有回來，他直呼：「還好還好」。

張進德為悍將隊打破鴨蛋，賽後受訪心情還是不太美麗，「這兩天都很悶，好打的球都沒掌握好，都打到壞球。」洪總爆料，「阿德最近沮喪，甩來甩去，我跟他說你甩這個沒用，要冷靜、思考怎麼面對。」看他終於敲出關鍵安打，洪總也馬上跟他說：「鬆了一口氣了吧！」