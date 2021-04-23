快訊

法國警局驚爆割喉命案！女職員傷重不治 嫌犯遭警擊斃

短命婚撐不過三年 前田敦子離了家暴尪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／霸林爵6.1局無失分 猛猿擒獅登第一

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手霸林爵。記者劉學聖／攝影
樂天桃猿隊先發投手霸林爵。記者劉學聖／攝影

排名前二的統一獅隊與樂天桃猿隊今晚在台南棒球場正面交鋒，霸林爵投出6.1局無失分的本季代表作，幫助猿隊以3：1拿下勝利，兩隊沒有勝差，猿隊在勝率上些微領先，超車獅隊登上第一。

猿隊今天得分都在2出局後，3局上趁著獅隊先發投手猛威爾不穩，2安打加1保送，在2出局後形成滿壘，朱育賢選到保送擠回1分；5局上2出局後林泓育、陳俊秀、朱育賢連敲3安，攻下2分，這支安打也是陳俊秀生涯第800安。

霸林爵今天投到7局下三振掉蘇智傑後才退場，創下三項本季個人最佳成績，6.1局本季最多、投99球本季新高，也是這五場先發中第一次未失分，終於拿下本季首勝（2敗）。

猿隊中心棒次打擊狀況好，第三棒林泓育單場3安打，打擊率3成80排名聯盟第一，四棒陳俊秀1安1打點，打擊率更高達4成42，五棒朱育賢2安打貢獻2打點，打擊率也有3成53，不過後兩者日前因傷缺陣，打席數距離進榜還有段差距。

統一獅隊「雙傑棍」陳傑憲、蘇智傑從4月開始的打擊好手感，也帶動獅隊戰績一度占據第一，兩人今天合計6打數無安打，表現最好的是林靖凱3打數敲2安打，不過今天獅隊在8局下才靠著捕手郭峻偉的本季首安，敲回1分打點，避免遭完封。

朱育賢 陳俊秀

延伸閱讀

中職／林泓育跟進吹粉力挺 賴鴻誠稱口出惡言者為一日球迷

中職／陳俊秀超前三分砲 猿3連勝伏象登第二

中職／李振昌怎麼了？連挨6安創兄弟隊史最慘紀錄

中職／許基宏快腿追上林泓育 王威晨：以為會傳球

相關新聞

中職／邦威爆氣125球飆13K 悍將躲過被龍隊橫掃

味全龍隊前兩戰擊敗富邦悍將隊，今天尋求橫掃踢到鐵板，悍將隊洋投邦威爆氣演出，以125球先發7局、無失分，狂飆13次三振，...

中職／霸林爵6.1局無失分 猛猿擒獅登第一

排名前二的統一獅隊與樂天桃猿隊今晚在台南棒球場正面交鋒，霸林爵投出6.1局無失分的本季代表作，幫助猿隊以3：1拿下勝利，...

日職／吳念庭棒打湧井秀章連6場敲安 宋家豪登板未對決

西武獅隊台將吳念庭今天從樂天金鷲隊強投湧井秀章手中敲安，延續連6場都有安打，總計3打數1安打，打擊率回到2成83，樂天隊...

中職／神祕魔球連鄉長都問 廖任磊解密：伸卡螺旋變速球

味全龍隊投手廖任磊昨天中繼1.2局、無失分，送出4次三振，K掉李宗賢的打席，出現一顆往右打者內角急墜的球，轉播球評謝長亨...

中職／對悍將一點都不好打 葉總：只是剛好贏

味全龍隊扮演攪局者，目前對戰富邦悍將隊占有絕對優勢，阻擾「宇宙邦」升空，被問到為何對悍將隊特別有心得，總教練葉君璋直言一...

中職／龍隊新洋投、洋砲有譜 葉君璋給提示

味全龍隊超強洋投布里悍轉戰南韓職棒，將在4月底投完離隊，龍隊的替換洋將已經有譜，將找一投一野，投手為今年有參與大聯盟春訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。