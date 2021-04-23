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中職／霸林爵6.1局無失分 猛猿擒獅登第一
排名前二的統一獅隊與樂天桃猿隊今晚在台南棒球場正面交鋒，霸林爵投出6.1局無失分的本季代表作，幫助猿隊以3：1拿下勝利，兩隊沒有勝差，猿隊在勝率上些微領先，超車獅隊登上第一。
猿隊今天得分都在2出局後，3局上趁著獅隊先發投手猛威爾不穩，2安打加1保送，在2出局後形成滿壘，朱育賢選到保送擠回1分；5局上2出局後林泓育、陳俊秀、朱育賢連敲3安，攻下2分，這支安打也是陳俊秀生涯第800安。
霸林爵今天投到7局下三振掉蘇智傑後才退場，創下三項本季個人最佳成績，6.1局本季最多、投99球本季新高，也是這五場先發中第一次未失分，終於拿下本季首勝（2敗）。
猿隊中心棒次打擊狀況好，第三棒林泓育單場3安打，打擊率3成80排名聯盟第一，四棒陳俊秀1安1打點，打擊率更高達4成42，五棒朱育賢2安打貢獻2打點，打擊率也有3成53，不過後兩者日前因傷缺陣，打席數距離進榜還有段差距。
統一獅隊「雙傑棍」陳傑憲、蘇智傑從4月開始的打擊好手感，也帶動獅隊戰績一度占據第一，兩人今天合計6打數無安打，表現最好的是林靖凱3打數敲2安打，不過今天獅隊在8局下才靠著捕手郭峻偉的本季首安，敲回1分打點，避免遭完封。
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