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中職／邦威爆氣125球飆13K 悍將躲過被龍隊橫掃
味全龍隊前兩戰擊敗富邦悍將隊，今天尋求橫掃踢到鐵板，悍將隊洋投邦威爆氣演出，以125球先發7局、無失分，狂飆13次三振，兩隊一路以0：0僵持，直到8局下終於突破，張進德、高國輝的二壘打各帶1分打點，終場以2：0擊敗龍隊，中斷對戰4連敗，邦威沒有勝投進袋，仍拿下單場MVP。
龍隊今天由防禦率王布里悍出馬，他憑藉在中職的宰制級成績單，重新拚回韓職，將在5月向培證英雄隊報到，今天是他離台前的倒數第2場先發，連續第3場對上悍將隊。
布里悍的表現依舊強悍，先發投6局只用82球，被敲2安打、無失分，送出4次三振、2次保送，防禦率再降到0.45，繼續在防禦率榜上獨走，已連續15.2局投球未失分。
不讓布里悍專美於前，邦威投滿7局，被敲6安打、無失分，狂飆13K，投球數和三振數都是生涯新高，單場13K也是本季聯盟新高數字，刷新徐若熙、德保拉、布雷克的11K。
龍隊先發9棒有8人面對邦威吞下三振，包括曾陶鎔個人就「貢獻」4K，唯一未被三振的李凱威，則從邦威手中敲出3安打，是邦威此役最搞不定的龍軍。
悍將隊打線狀況仍屬低迷，此役兩度在滿壘時無功而返，從4月17日起已經在滿壘時連9打數沒有安打，前一次在滿壘出現安打，已要追溯到4月10日對樂天桃猿隊，莊韋恩延長10局下敲出再見安打。
悍將隊辛苦贏球後，中斷對戰4連敗，本季面對龍隊的8場，仍處於2勝6敗劣勢。
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