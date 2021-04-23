日職／吳念庭棒打湧井秀章連6場敲安 宋家豪登板未對決

西武獅隊台將吳念庭今天從樂天金鷲隊強投湧井秀章手中敲安，延續連6場都有安打，總計3打數1安打，打擊率回到2成83，樂天隊台將宋家豪同場登板，不過兩人仍無緣對決，兩隊最終也以2：2握手言和，西武隊中止3連敗，6連不勝仍延續中。

吳念庭今天擔任先發第六棒、一壘手，面對湧井秀章的首打席敲出右外野飛球出局，不過第二打席有所掌握，4局上2出局後，面對142公里的速球，敲出飛越游擊手頭頂的平飛安打。

樂天靠著新洋砲狄克森（Brandon Dixon）在4局下敲出陽春砲取得領先，不過6局下西武新洋將史班根伯格（Cory Spangenberg）也有表現，愛斗觸身球上壘後，吳念庭執行犧牲觸擊，第一球就穩穩將跑者推進到二壘，接下來史班根伯格適時敲安打回追平分。

樂天在6局下由小深田大翔的陽春砲再次領先，不過8局上西武隊再次追平，吳念庭雖然敲出左外野飛球出局，成為第2個出局數，不過中村剛也在一、二壘有人時代打敲安，帶有1分打點。

中村剛也這支安打也讓湧井秀章退場，留下7.2局失2分的成績，宋家豪接替登板，花5球讓岡田雅利敲出游擊飛球出局，總計0.1局無失分，防禦率降到1.17。

吳念庭今天總計4打席、3打數敲出1安，打擊率2成83，本季對戰樂天隊累計12打數2安打，打擊率1成67，在今年面對的5支隊伍中最居劣勢，明天有機會對戰從大聯盟回歸的田中將大，也是田中本季在樂天主場的首戰。