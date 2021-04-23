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中職／莊韋恩守備沒話說 陳凱倫點出離地板近有優勢

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊陳凱倫。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊陳凱倫。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊今天球員異動，升上陳凱倫、王詩聰，降下莊韋恩、張冠廷。陳凱倫先前在守備時扭傷右膝，降二軍一滿10天，今天就歸隊助陣，還原當初受傷的狀況，他笑說：「我在跟地板比賽，結果輸給他了。」

莊韋恩在4月10日升上一軍首戰就當英雄，敲出再見安打，但8戰打下來打擊率只有1成30，今天被降下二軍，打擊、身材都要再進修。

總教練洪一中指出，莊韋恩因為當兵，沒有參與春訓，所以有些小細節可能沒辦法注意那麼清楚，「之前只看他在二軍打擊數字還不錯，上來可能有些適應不良，再讓他下去多練習一下。」他也點出莊韋恩的課題，包括把身體練壯一點，「他身材太小隻，現在球又不彈，要打到過外野都有難度。」

陳凱倫的膝傷狀況並不嚴重，在二軍也都持續出賽，一滿10天就被召上一軍，一歸隊就感受熱情，翻譯陽品華在他的座位貼了字條「歡迎光臨，陳凱倫」，等待座位主人回歸。

陳凱倫補上莊韋恩的位置，此役鎮守游擊，曾見識過初代「咖啡小子」林瑋恩的守備，他也被問到對新一代「咖啡小子」的評價，他表示，「他的守備能力真的沒話說，頭腦也滿清楚。」話鋒一轉點出他的另類優勢，「離地面比較近。」

陳凱倫常拿小老弟的身高開玩笑，像之前有場林益全在守備時受傷退場，陳凱倫就跟轉頭跟莊韋恩說：「韋恩你要準備一下，你是內野手最高的。」

陳凱倫稱讚莊韋恩很可愛，現在兩人還不太熟，「我在跟他開玩笑時，他好像覺得應該要有禮貌、要認真，不太敢笑，他以為在我講比較細膩的東西，但其實我只是要搞笑。」

翻譯陽品華在陳凱倫的座位貼了字條「歡迎光臨，陳凱倫」。記者陳宛晶／攝影
翻譯陽品華在陳凱倫的座位貼了字條「歡迎光臨，陳凱倫」。記者陳宛晶／攝影

陳凱倫 富邦悍將 林益全

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