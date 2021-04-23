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中職／對悍將一點都不好打 葉總：只是剛好贏

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍球員。 報系資料照
味全龍球員。 報系資料照

味全龍隊扮演攪局者，目前對戰富邦悍將隊占有絕對優勢，阻擾「宇宙邦」升空，被問到為何對悍將隊特別有心得，總教練葉君璋直言一點都不好打，「我覺得不好打啊！只是剛好贏而已。」

攤開戰績榜，舊有4隊的戰績排名，正好與對戰龍隊成績正相關，居第一的統一獅隊對龍隊取得6戰全勝，第二的樂天桃猿隊也握有5勝2敗，第三的中信兄弟隊僅有4勝3敗的些微優勢，悍將隊最慘，目前交戰7場、吞下1勝6敗。

得知有網友計算舊有4隊扣掉龍隊後的戰績，葉總笑答：「有人有去掉我們對統一的戰績嗎？搞不好去掉我們排第一欸！」他無奈說：「比賽就是這樣，不要對統一輸那麼多，我們現在應該怎樣怎樣，但就是輸那麼多啊！」

葉君璋指出，獅隊投手確實都不錯，除了三洋投都很棒外，古林睿煬也很出色，「本來就不好打，他們有打過冠軍，在比賽又一定不一樣，我覺得贏球的方法，他們有，是會玩球的球隊。」

龍隊目前戰績雖居墊底，但葉總認為「輸在自己」的狀況較多，「對有些投手是真的打不到，但我們也有滿多比賽是自己輸掉的，經驗確實比較差、犯的錯就會比較多，自己穩得住，就會有機會。」

葉君璋鼓勵年輕的龍軍，「他們確實很不錯，小細節再作好，我覺得這個球隊的層次會不一樣。」

葉君璋 樂天桃猿 富邦悍將

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