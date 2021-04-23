中職／學長開祭品文 龍隊挑戰龍蝦大餐差1勝

年輕的味全龍隊，上場拚戰有來自學長的祭品文，本周與富邦悍將隊的3連戰，由出自悍將隊的學長們喊話「連勝就請吃龍蝦」，龍隊今天除了要尋求橫掃悍將隊，也要為龍蝦大餐而戰。

龍隊陣容經歷兩次擴編選秀，加上從釋出名單中找尋可用戰力，由不少龍將都是其他球隊棄將、轉隊生，也讓今年頻繁上演對戰老東家的戲碼。

有趣的是，這些學長們為了激勵學弟士氣，頻頻開出祭品文，本周對上悍將隊時，陳品捷等來自悍將隊的學長，就說如果3連戰橫掃，就請大家吃龍蝦。

此役擔任開路先鋒的李凱威透露，先前碰上中信兄弟隊時，曾陶鎔、吳東融也曾開祭品文，請吃的、還請喝的，對上樂天桃猿隊時，劉時豪也曾說過要請客，「算是給我們一點激勵；龍隊目前都還沒有讓學長的祭品文兌現，李凱威說：「之前在天母時差一點。」

龍隊3月26到28日與悍將隊在天母交手，當時龍隊先拿兩勝，第3戰一度以2：0領先，但接下來遭高國麟敲出追平兩分砲、王正棠掃出致勝三分砲，以2：5落敗，也讓龍隊錯失龍蝦大餐。