聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／學長開祭品文 龍隊挑戰龍蝦大餐差1勝
年輕的味全龍隊，上場拚戰有來自學長的祭品文，本周與富邦悍將隊的3連戰，由出自悍將隊的學長們喊話「連勝就請吃龍蝦」，龍隊今天除了要尋求橫掃悍將隊，也要為龍蝦大餐而戰。
龍隊陣容經歷兩次擴編選秀，加上從釋出名單中找尋可用戰力，由不少龍將都是其他球隊棄將、轉隊生，也讓今年頻繁上演對戰老東家的戲碼。
有趣的是，這些學長們為了激勵學弟士氣，頻頻開出祭品文，本周對上悍將隊時，陳品捷等來自悍將隊的學長，就說如果3連戰橫掃，就請大家吃龍蝦。
此役擔任開路先鋒的李凱威透露，先前碰上中信兄弟隊時，曾陶鎔、吳東融也曾開祭品文，請吃的、還請喝的，對上樂天桃猿隊時，劉時豪也曾說過要請客，「算是給我們一點激勵；龍隊目前都還沒有讓學長的祭品文兌現，李凱威說：「之前在天母時差一點。」
龍隊3月26到28日與悍將隊在天母交手，當時龍隊先拿兩勝，第3戰一度以2：0領先，但接下來遭高國麟敲出追平兩分砲、王正棠掃出致勝三分砲，以2：5落敗，也讓龍隊錯失龍蝦大餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言