中職／龍隊新洋投、洋砲有譜 葉君璋給提示

味全龍隊超強洋投布里悍轉戰南韓職棒，將在4月底投完離隊，龍隊的替換洋將已經有譜，將找一投一野，投手為今年有參與大聯盟春訓、未進開季名單，洋砲為內野手，生涯累積近100轟。

布里悍目前在中職先發6場，累積4勝1敗、防禦率0.52，今天將先發登板面對富邦悍將隊，下周在花蓮再投一場，對手將是悍將或統一獅隊？總教練葉君璋說：「機率5成1對富邦。」

布里悍回歸前東家培證英雄隊，將在5月飛往南韓，龍隊的替補洋將預計將在近日簽約，葉總證實：「已經找得差不多了。」

葉君璋表示，洋砲為內野手，至於屬於洋槍或洋砲，他回答：「生涯累積近100轟，應該算砲吧！」投手的部分，也已有屬意人選，「應該最近會決定，現在比較麻煩的事都要買斷金，所以就有一點辛苦。」洋砲目前則為無約之身。

普伊格（Yasiel Puig）僅以月薪1.3萬美元的價碼，前往墨西哥聯盟打球，也確實曾出現在龍隊的討論中，葉君璋表示，「我們有考慮過他，但他在台灣不會過，他確實是個風險。」葉總在美國執教期間，就曾見識過他的砲火，但也對他的難管教、前科累累早有印象。

兩位洋將來台後，還需要14+7天居家檢疫、自主健康管理，葉君璋預估樂觀的話，有機會在6搶1落幕後的上半季最後一周賽程加入戰局。