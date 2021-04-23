中職／徐若熙狂飆38三振僅3保送 精密控球引美作家讚嘆

味全龍超級新人徐若熙自初登板驚人表現以來，至今皆是球迷關注焦點，除了有望以20歲稚齡入選6搶1國家隊外，身手也引起經常關注中職的《Baseball Prospectus》作家Lucas Apostoleris注目，點出徐若熙主宰聯盟的原因。

21日徐若熙面對富邦悍將先發登板，原預期投滿5局的他，最終留下4局被敲出3安無失分，飆出7張國王笑臉，其中3局下面臨滿壘仍臨危不亂，依序將悍將中心打者高國輝、林益全三振出局，優質表現讓Apostoleris賽後在推特發文，貼出徐若熙三振莊韋恩的影片，儘管並非擅長的指叉變速球而是128公里曲球，不過Apostoleris在文中寫下，「目前徐若熙已經投21局，送出38次三振只有3保送。」，隱約可看出Apostoleris對於徐若熙的控球讚譽有加。

~80mph curveball from Hsu Jo-Hsi in today's Dragons/Guardians game. Hsu has now pitched 21 career innings and is up to 38 strikeouts against only 3 walks. #CPBL #CPBLTV pic.twitter.com/zjU0rdyGq6 — Lucas A (@DBITLefty) April 21, 2021

徐若熙的表現也讓悍將總教練，同時也接下中華隊兵符的洪一中留下深刻印象，洪總指出，徐若熙特別的地方是變化球控球也準，「變化球丟不進去，154公里也會被打，丟得進好球帶，對方就要防備你的慢球，大聯盟、日職能投到150公里以上的投手很多，但一定都有變化球搭配」，洪總也直言以徐若熙的身手，入選國家隊沒問題。