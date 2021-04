中職／徐若熙狂飆38三振僅3保送 精密控球引美作家讚嘆

味全龍超級新人徐若熙自初登板驚人表現以來,至今皆是球迷關注焦點,除了有望以20歲稚齡入選6搶1國家隊外,身手也引起經常關注中職的《Baseball Prospectus》作家Lucas Apostoleris注目,點出徐若熙主宰聯盟的原因。

21日徐若熙面對富邦悍將先發登板,原預期投滿5局的他,最終留下4局被敲出3安無失分,飆出7張國王笑臉,其中3局下面臨滿壘仍臨危不亂,依序將悍將中心打者高國輝、林益全三振出局,優質表現讓Apostoleris賽後在推特發文,貼出徐若熙三振莊韋恩的影片,儘管並非擅長的指叉變速球而是128公里曲球,不過Apostoleris在文中寫下,「目前徐若熙已經投21局,送出38次三振只有3保送。」,隱約可看出Apostoleris對於徐若熙的控球讚譽有加。

~80mph curveball from Hsu Jo-Hsi in today's Dragons/Guardians game. Hsu has now pitched 21 career innings and is up to 38 strikeouts against only 3 walks. #CPBL #CPBLTV pic.twitter.com/zjU0rdyGq6