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日職／王柏融2安2打點 二軍打擊率衝上3成53
火腿隊台將王柏融今天在二軍出賽對戰巨人隊，首局就幫助球隊打回2分，單場3打數2安打後，打擊率上升到3成53，首局的二壘打帶有2分打點，5局的安打也帶起攻勢，直到7局下被代打換下場。
王柏融擔任第五棒、指定打擊，首局就有攻擊機會，面對2出局、一二壘有人，王柏融從井上温大手中敲出左外野二壘打，這2分打點幫助火腿隊以2：0領先，也帶起攻勢，單局攻下6分。
2局下的第二打席，王柏融面對山崎友輔纏鬥了8顆球，第9顆球敲出中外野飛球出局，5局下王柏融在站上打擊區，這回從山崎友輔手中敲出一壘打，最後靠著上野響平的高飛犧牲打回來得到團隊第7分。
7局下由谷口雄也取代王柏融的指定打擊位置，王柏融總計3打數2安打、2打點、2得分，打擊率從賽前的2成86提升到3成53，今年在二軍累計出賽6場，17打數敲出6支安打，其中有3支二壘打，3分打點，另有2次三振、1次保送。
＼ #王柏融 2点タイムリー🙌 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) April 23, 2021
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