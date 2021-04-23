中職／不想在徐若熙後登板 呂偉晟給出另類恭維

雖然球速只比徐若熙慢1公里，不過味全龍隊牛棚投手呂偉晟笑稱，最不想接在徐若熙後面登板，「因為我是放慢版的他」。

龍隊今年速球派投手一字排開，徐若熙、廖任磊的154公里最快球速同列第一，呂偉晟153公里排第二，與王維中並列，再來是田澤純一152公里、王玉譜150公里。

這6人中，呂偉晟是牛棚中唯一菜鳥，跟著學長們學習，吸收最多的是實戰經驗，呂偉晟說：「投球技術部分有教練指導，但有時上場會照自己的想法去投，結果卻不是想像，這時學長就會給予意見，像是狀況不好時該如何調整。」

看到陣中好手頻飆火球，呂偉晟難免熱血沸騰，不過他開玩笑說，自己比較不喜歡在徐若熙後面登板，「壓力會比較大，因為我是放慢版的他。」給予隊友最好的恭維。

呂偉晟目前一軍出賽14場，拿下1勝6中繼成功，防禦率1.23，是龍隊牛棚一大亮點，他認為去年在二軍一整年的備戰確實有幫助，「從業餘過來，第一次遇到這麼多比賽，中間遇到撞牆期，找不到控球、失速問題都跑出來，現在比較知道怎麼應付。」

呂偉晟業餘時期球速在140公里左右，來到職棒能夠成為「火球男」之一，有些令人意想不到，呂偉晟認為重訓的幫助「有一半影響」，體重從過去70公斤來到現在的90公斤左右，「身體強度增加，確實有幫助」。