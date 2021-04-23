中職／徐若熙領軍 龍隊6人飆破150公里本季最多
味全龍隊本季已有6名投手球速飆破150公里，位居中職五隊最多，扣掉定位先發的徐若熙、王維中，牛棚中有4名火球男待命，陣容堪稱豪華，也與總教練葉君璋的選才策略看重「球速」有關。
龍隊陣中包括徐若熙、王維中兩大王牌在內，牛棚投手中廖任磊、呂偉晟、田澤純一、王玉譜也都在例行賽投出150公里以上球速，另外四隊中，富邦悍將隊5人次多，中信兄弟、統一獅隊各有4人，樂天桃猿隊則有2人。
加上等待歸隊的森榮鴻、羅嘉仁也有150公里球速的實力，龍隊要從先發排到第9局都採「火球陣」不是難事，陣中聚集速球派投手，葉總表示：「調度上是比較好安排，雖然有的控球還沒有很好，但有球速就代表有資質在。」
「速度是很重要的指標。」談及選才策略時，葉君璋說到：「球種還可以再練，但首先要有資質。」葉君璋舉例，陣中的呂偉晟過去控球不算理想，但選進來後，透過實戰去改善，目前是牛棚重要一員。
特別的是，龍隊這6名火球男中，只有田澤純一一名洋將，若扣掉洋將，今年獅隊3名本土投手達150公里排第二，悍將、兄弟、桃猿隊各2人。
今年目前球速最快紀錄由獅隊古林睿煬、悍將隊傑斯以156公里並列，古林睿煬有機會挑戰史上本土投手最速的157公里，而徐若熙去年曾在二軍總冠軍賽飆出157公里球速，今年在一軍最快154公里也可排到第二。
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