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中職／美技連發快成日常 江坤宇超齡表現引球迷驚呼

聯合新聞網 / 綜合報導
江坤宇接連上演精采美技，讓網友讚嘆「未來20年的金手套」！ 中央社
江坤宇接連上演精采美技，讓網友讚嘆「未來20年的金手套」！ 中央社

去年以新人之姿拿下金手套獎的中信兄弟江坤宇，雖然本季打擊成績略有下滑，但依舊藉著精湛守備扛起主力游擊大關，而近日中信在主場分別迎戰樂天桃猿及統一獅，江坤宇接連上演精采美技，讓場邊觀眾報以熱烈掌聲，超齡表現也獲得現場主播一致好評。

中信在21日主場迎戰樂天，9局上面臨1出局2壘有人的局面，樂天打者陳晨威敲出中間方向滾地球，江坤宇接球後馬上觸殺回壘不及的跑者林承飛，再快傳一壘刺殺快腿陳晨威瓦解樂天攻勢，超齡球技讓場邊球迷歡呼連連。

22日對陣統一獅，8局上統一進攻，郭阜林敲出落點巧妙的中外野飛球，眼看守位較深的張志豪沒有機會，鎮守游擊的江坤宇靠著快腿飛奔至外野草皮，接到球後雖然跌個踉蹌，但仍順利完成出局數，而以重播畫面來看，當時江坤宇站位也偏向三壘，但仍靠著拚勁沒收這支德州安打，讓現場主播也忍不住驚呼。網友在影片下方也紛紛留言，「阿坤的守備真的太可怕了」、「小可愛的守備反應真的是頂級的」、「未來20年的金手套」、「不放棄的精神真的很棒」等。

中信 主播 德州

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