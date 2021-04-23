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中職／田澤差一好球結束比賽卻喊暫停 葉總解釋原因

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍田澤純一9局下關門只差一好球就能結束比賽，葉總卻罕見地喊出暫停，原來是因為捕手暫停用完了。 余承翰
味全龍田澤純一9局下關門只差一好球就能結束比賽，葉總卻罕見地喊出暫停，原來是因為捕手暫停用完了。 余承翰

味全龍昨(22)日客場挑戰富邦悍將，以3比2進入9局下半，味全如預期推出終結者田澤純一上場關門，拿下2出局後雖遭李宗賢擊出安打，面對張進德時仍順利以三振拿下救援成功，以3比2賞給悍將對戰4連敗。

9下田澤純一對陣張進德，雖然取得2好球沒有壞球的絕對領先，但此時味全總教練葉君璋卻突然喊出暫停走上投手丘，下一球田澤也以時速150公里高球吊中張進德，成功奪下最後1個出局數。

為何投手取得球數優勢仍喊暫停，葉君璋賽後表示，當下有看到田澤純一叫捕手上去，但捕手暫停已經用完，自己其實還有1次，但也不知道要說什麼，後來我才了解到田澤好像是要投高球，但捕手沒有比出他要的球，所以才想叫他過來表示投高球。

有趣的是，前晚味全同樣帶著1分領先進入9下，但田澤純一卻遭悍將以2支安打形成1出局二、三壘有人局面，當時葉總立即喊出暫停，上場與捕手蔣少宏溝通也如願收到好成效，隨後順利以滾地球封殺往本壘的跑者後，再對高國輝投出再見三振，不過當時賽後葉君璋未透露說了什麼。

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