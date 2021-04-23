棒球／主審手臂遭暴投觸身 板中：球員當場道歉並自責

新北市板橋高中今晚表示，對投手暴投不慎擊中主審手臂事件深感遺憾。社團棒球隊球技不熟，捕手前一局曾遭頭部觸身球會有陰影，造成裁判受傷也立即道歉與自責，展現運動精神。

板橋高中發布聲明稿表示，學校社團棒球隊21日參加市府教育局舉辦的109學年度高中社團棒球對抗賽，於季軍戰第5局上半，投手暴投且不慎擊中主審手臂，對此深感遺憾。

板中說，鼓勵學生參與多元活動，社團棒球隊只在課後於學校籃球場訓練，與他校的科班球隊訓練時數相差甚遠，整體實力無法達到應有水準。但校方更重視參與學習過程，與不驕不餒的運動精神。

校長賴春錦晚間接受中央社記者訪問時表示，球隊昨回校有告知事件經過，並說明當時立即對裁判道歉，事後也非常自責。她今天有集合球隊談話，肯定學生負責的態度，同時勉勵球員要放下，球賽結束就是下一場比賽的開始。

校方轉述，棒球隊長說，乙組的球隊沒有球場可練習，捕手前一場曾被頭部觸身球，對球會有些陰影。這是高二學生最後一場比賽，無法接受因此被沒收比賽，許多球員為此流淚，但依然感謝教育局，感謝教練的許多正向觀念，球隊尊重辛苦的裁判們，一起完成整個比賽。

校方說，對此不可抗力事件表示遺憾，也盼給予熱愛運動的學生正向的教育學習，也對裁判團深感謝意。

市府教育局晚間表示，主審在遭球擊中後，與教練因立場不同有意見落差，主審認定教練態度不佳，依棒球規則判定驅逐出場，後因教練遲未配合再判褫奪該場比賽。雙方的衝突誤解，將等情緒冷靜後，適時促成協調溝通化解誤會。

新北市高中社團棒球對抗賽21日於季軍戰時，發生新莊高中進攻時，因捕手捕逸，主審裁判手臂遭反彈球擊中，他丟下面罩痛苦彎下腰，隨後對捕手大聲「教育」，怒吼捕手為什麼不擋球。

板橋高中棒球隊教練替球員緩頰，認為「捕手已經盡力，會怕球，也不是故意的」。後來，與主審發生激烈口角爭執，最後遭主審直接裁定比賽由新莊高中獲勝。比賽過程的影片及主審在自己臉書（Facebook）的發文，今天持續在網路上引起熱議。