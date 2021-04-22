中職／赫雷拉2安2打點中止低潮 腳跟傷勢好轉中

味全龍隊昨晚以3：2擊敗富邦悍將隊，先發投手林子昱繳出5局失1分的好投，洋將赫雷拉也突破小低潮，貢獻2安打、2分打點，腳跟傷勢逐漸好轉。

赫雷拉近期打擊狀況不佳，連3場未敲安，加上今天前2打數無安打，連續8打數「槓龜」，不過5局上1出局滿壘的關鍵局面，敲出中外野安打，帶有2分打點，7局上的打席也敲出安打。

單場4打數2安打的赫雷拉終結安打乾旱期，他表示：「每一天都想幫助球隊，但難免有低潮，這次努力有了回饋，幫助球隊贏球。」

赫雷拉近期無論守備、跑壘，都可看出腳部不適，他表示，之前在比賽時因為跑壘踩空，又轉了一下，導致腳跟受傷，不過在防護員幫助下，有逐漸好轉，現在已經好多了。

龍隊在6局上靠著曾陶鎔安打追加1分，悍將隊除了4局、6局各進帳1分，7、8局攻占得點圈都被龍隊化解攻勢，味全龍隊總教練葉君璋表示：「選手有在慢慢成長，經驗變豐富，開始抓到比賽的節奏。」