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中職／龍隊有復仇者聯盟 對上悍將隊特別來勁
「復仇者聯盟」來了。味全龍隊今晚以3：2擊敗富邦悍將隊，對戰4連勝、本季對戰6勝1敗，先發投手林子昱透露，轉隊球員們對上前東家特別想贏，自己也被氣氛感染，「因為我們都一起啊。」
生涯首次對戰富邦悍將隊，林子昱先發5局有5次三振、3次保送，僅被敲出1支安打，就是4局在三壘有人時被葉竹軒敲出二壘打，也丟掉唯一一分，拿下本季第2勝，林子昱表示，自己沒有特別做功課，就是照捕手配球去投。
林子昱投完5局僅用76球退場，沒有想過續投完成優質先發，他表示：「今天前兩局沒有投很好，可能是還沒熱開，後面漸入佳境，5局投完教練就說可以休息，我也沒想這麼多，就交給牛棚。」
新成立的龍隊因有特別選秀會、戰力外補強，陣中球員不少人來自其他四隊，甚至教練團中也有前悍將隊成員，林子昱笑說：「我們有一個復仇者聯盟，從別隊來的，會特別想要贏（前東家），今天富邦滿多人的。」
龍隊目前戰績墊底，但對中信兄弟、悍將隊都有對戰優勢，對悍將隊更是明顯，對戰打擊率2成63、長打率0.368都高於賽季平均，面對悍將隊時的投手防禦率更僅有1.43。
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