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中職／林子昱5局好投 味全龍對悍將4連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊先發投手林子昱。記者林伯東／攝影
味全龍隊先發投手林子昱。記者林伯東／攝影

味全龍隊就是吃定富邦悍將隊，今晚龍隊先發投手林子昱5局失1分的壓制，加上赫雷拉敲出2安、2分打點的成績，以3：2拿下勝利，悍將隊吞下對戰4連敗，龍隊本季對悍將隊戰績6勝1敗。

龍隊洋將赫雷拉近期打擊狀況不佳，連3場未敲安，今天前兩打數是滾地球、三振出局，連續8打數無安打，不過5局上1出局滿壘的關鍵局面，赫雷拉敲出中外野安打，帶有2分打點，7局上的打席也敲出安打，單場4打數2安打。

林子昱生涯首次對戰富邦悍將隊，今天先發5局有5次三振、3次保送，僅被敲出1支安打，就是4局在三壘有人時被葉竹軒敲出二壘打，也丟掉唯一一分，拿下本季第2勝，也獲選單場MVP。

悍將隊今天攻勢其實不少，除了4局外，6、7、8局都攻占得點圈，只有6局靠著高國麟的二壘打再添1分，8局下在2出局、一二壘有人時，陳真敲出中外野安打，不過郭天信展現臂力，將二壘衝回的林益全刺殺在本壘前。

富邦悍將 林益全 味全龍

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