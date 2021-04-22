中職／布雷克飆8K優質先發奪第4勝 兄弟本季首次4連敗
統一獅隊洋投布雷克，今天在台中洲際球場對中信兄弟隊之戰，先發6.2局失兩分，以優質內容奪下本季第4勝，獅隊終場5：3獲勝，也讓兄弟今年首次吞下4連敗。
布雷克被揮出4支安打、保送兩次，飆出8次三振，最近3次登板都是優質先發、投出3連勝，本季出賽6場有5場優質先發。
兄弟洋投萊福力投6局，被揮出7支安打、失4分，本季戰績掉到1勝4敗，兄弟開季對戰獅隊5連勝後吞下2連敗，獅隊15勝11敗仍居上半季榜首。
兩隊前3局都沒有安打，獅隊4、6局上各得兩分，兄弟6局下扳回兩分，但獅隊8局上追加1分，拉大成3分領先；獅隊「守護神」陳韻文9局下登板，雖被揮出3支安打、失1分，仍為球隊保住勝利，本季7場救援成功獨居榜首。
獅隊全場出現10支安打，拿下近8戰第6勝，陳傑憲、郭阜林、唐肇廷、林岱安各有兩安，陳鏞基3支1、攻下兩分打點；兄弟7支安打中，周思齊包辦兩安，9局下無法從陳韻文的手中追回更多分數，本周在台中主場連吞3敗，戰績掉到14勝14敗。
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