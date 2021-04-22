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日職／吳念庭連5場安打 西武3連戰遭歐力士清盤

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭連續5場比賽出現安打，不過西武終場6：7不敵歐力士。圖／資料照
吳念庭連續5場比賽出現安打，不過西武終場6：7不敵歐力士。圖／資料照

西武歐力士隊今天在大阪巨蛋進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭4支1，連續5場比賽出現安打，本季打擊率從2成83降為2成81，西武終場6：7落敗，不但3連戰遭清盤，而且最近3連敗、5連不勝。

吳念庭今天繼續擔任先發7棒、一壘手，面對歐力士先發投手増井浩俊，3局上揮出二壘滾地球出局，5局上右外野安打，下一棒山田遙楓二壘打攻占二、三壘；但西武在無人出局的情況下，連續3名打者被解決，吳念庭在三壘回不來。

他在6局上揮出一壘滾地球，8局上三壘界外球出局，這次對歐力士3連戰合計11個打數出現3支安打。

此役打完前7局，兩隊3：3平手，西武8局上靠兩支安打、兩次四死球攻下3分，但「守護神」増田達至9局下出狀況，面對7名打者被揮出4支安打，滿壘時被T-岡田揮出3分打點三壘打追平比數，再被杉本裕太郎揮出再見安打，吞下本季首敗。

西武 歐力士 吳念庭

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