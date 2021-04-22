快訊

防疫有成！標普首度調升2021年我國主權評等為AA級

逆轉！松山分局自己人先罵三字經 民眾才衝分局砸電腦

中職／老東家啟發 葉竹軒打速球投手「自然就好」

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
「黑豆」葉竹軒昨（21日）3打數3安打，目前以打擊率3成90位居富邦悍將隊打擊王。記者余承翰／攝影
「黑豆」葉竹軒昨（21日）3打數3安打，目前以打擊率3成90位居富邦悍將隊打擊王。記者余承翰／攝影

「黑豆」葉竹軒昨天3打數3安打，以打擊率3成90位居富邦悍將隊打擊王，對戰味全龍隊打擊率更高達5成71，成為少數「打龍悍將」，應付速球頗有心得，關鍵在於觀看情蒐影片時，從前東家打者身上學到「自然」二字。

葉竹軒4月初曾遇到小低潮，不過近兩場敲出5支安打，目前連4場敲安，打擊近況不錯，他謙稱：「是運氣好，就是想辦法擊到球。」

這兩戰悍將隊面對統一獅隊先發投手古林睿煬、味全龍隊徐若熙，兩人都是擁有150公里以上球速的好手，葉竹軒的第一心得就是：「都快的。」

而對上古林，葉竹軒敲出2安，對徐若熙則選到保送上壘，葉竹軒說：「他們很快，但還是要有跟球的感覺，不要跟著他們一起變快。」另一點就是「不要打高球」，葉竹軒解釋，兩人的球會上竄，所以高球「本來就難打」，加上距離身體又近，所以盡量避免。

葉竹軒透露，這項心得是因看情蒐影片時，剛好看到與樂天隊對戰狀況，「小胖（林泓育）打得時候看起來很輕鬆，就是輕鬆一點去跟球，不要太出力，自然就好。」

葉竹軒 徐若熙 味全龍 富邦悍將

延伸閱讀

中職／對徐若熙吞4K 林益全看影片檢討

中職／徐若熙藏球功夫高 高國輝也沒轍

中職／徐若熙身手入選6搶1沒問題 洪總擔心怎麼用

中職／王維中、徐若熙高人氣 成龍隊金雞母

相關新聞

中職／徐若熙身手入選6搶1沒問題 洪總擔心怎麼用

富邦悍將隊昨天對戰味全龍隊「怪物新人」徐若熙，總教練洪一中同時執掌東京奧運6搶1中華隊兵符，近距離觀察下，直言身手入選國...

中職／對徐若熙吞4K 林益全看影片檢討

富邦悍將隊林益全今年對戰味全龍隊最為苦手，24打數4支安打，打擊率僅1成67，勤看影片、勤做筆記是他加速適應新球隊、新投...

中職／徐若熙藏球功夫高 高國輝也沒轍

富邦悍將隊高國輝今年敲出5轟並列全壘打王，也有18分打點排名聯盟第三，不過對戰味全龍隊就是沒辦法，3戰9打數未敲安，就連...

中職／現場直擊6場無安打比賽 蘇元泰當翻譯不敢亂叫

中職開打32年，統一獅隊資深翻譯蘇元泰有項紀錄無人能敵，他曾經現場直擊6場無安打比賽，最新代表作就是獅隊洋投猛威爾4月2...

棒球／遭捕逸球砸中 高中社團盃主審爆氣摔面罩引熱議

新北市高中棒球社團盃季軍戰進行到一半，發生讓整場比賽宣告結束的「奇觀」，在5局上輪到新莊高中進攻時，由於捕手捕逸，主審因此被反彈的球砸中，他把面罩用力一摔後便痛苦地彎下腰，隨後對身後的捕手破口大罵，並

周宗志非名校出身 帶領穀保練出火球男的秘密

穀保家商青棒隊出產不少優秀投手，像是江少慶、陳冠宇，近期更有潘文輝、林昱珉旅外潛力股，而目前陣中包括潘文輝、沈家羲、劉志宏等人球速都超過150公里，可以說是盛產火球男，總教練周宗志對於訓練投手有獨到見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。