中職／老東家啟發 葉竹軒打速球投手「自然就好」

「黑豆」葉竹軒昨天3打數3安打，以打擊率3成90位居富邦悍將隊打擊王，對戰味全龍隊打擊率更高達5成71，成為少數「打龍悍將」，應付速球頗有心得，關鍵在於觀看情蒐影片時，從前東家打者身上學到「自然」二字。

葉竹軒4月初曾遇到小低潮，不過近兩場敲出5支安打，目前連4場敲安，打擊近況不錯，他謙稱：「是運氣好，就是想辦法擊到球。」

這兩戰悍將隊面對統一獅隊先發投手古林睿煬、味全龍隊徐若熙，兩人都是擁有150公里以上球速的好手，葉竹軒的第一心得就是：「都快的。」

而對上古林，葉竹軒敲出2安，對徐若熙則選到保送上壘，葉竹軒說：「他們很快，但還是要有跟球的感覺，不要跟著他們一起變快。」另一點就是「不要打高球」，葉竹軒解釋，兩人的球會上竄，所以高球「本來就難打」，加上距離身體又近，所以盡量避免。

葉竹軒透露，這項心得是因看情蒐影片時，剛好看到與樂天隊對戰狀況，「小胖（林泓育）打得時候看起來很輕鬆，就是輕鬆一點去跟球，不要太出力，自然就好。」