中職／老東家啟發 葉竹軒打速球投手「自然就好」
「黑豆」葉竹軒昨天3打數3安打，以打擊率3成90位居富邦悍將隊打擊王，對戰味全龍隊打擊率更高達5成71，成為少數「打龍悍將」，應付速球頗有心得，關鍵在於觀看情蒐影片時，從前東家打者身上學到「自然」二字。
葉竹軒4月初曾遇到小低潮，不過近兩場敲出5支安打，目前連4場敲安，打擊近況不錯，他謙稱：「是運氣好，就是想辦法擊到球。」
這兩戰悍將隊面對統一獅隊先發投手古林睿煬、味全龍隊徐若熙，兩人都是擁有150公里以上球速的好手，葉竹軒的第一心得就是：「都快的。」
而對上古林，葉竹軒敲出2安，對徐若熙則選到保送上壘，葉竹軒說：「他們很快，但還是要有跟球的感覺，不要跟著他們一起變快。」另一點就是「不要打高球」，葉竹軒解釋，兩人的球會上竄，所以高球「本來就難打」，加上距離身體又近，所以盡量避免。
葉竹軒透露，這項心得是因看情蒐影片時，剛好看到與樂天隊對戰狀況，「小胖（林泓育）打得時候看起來很輕鬆，就是輕鬆一點去跟球，不要太出力，自然就好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言