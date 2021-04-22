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中職／對徐若熙吞4K 林益全看影片檢討

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊林益全。 記者余承翰／攝影
富邦悍將隊林益全。 記者余承翰／攝影

富邦悍將隊林益全今年對戰味全龍隊最為苦手，24打數4支安打，打擊率僅1成67，勤看影片、勤做筆記是他加速適應新球隊、新投手的方式之一。

林益全昨天對戰龍隊少年強投徐若熙吞下2K，本季兩人4次交手，林益全都遭到三振，林益全表示，昨天賽後有看影片檢討，「Timing是好的，但是沒揮到，有照自己所定的球去攻擊，但沒有打到，就先檢討自己」。

面對徐若熙的直球、滑球，林益全其實都有猜到球種，揮擊時機點也掌握住，但就是沒打到，他說：「看是不是對方尾勁好，那就要修正自己的揮棒軌跡。」針對一名打者改變打擊習慣是否不容易？林益全說：「如果有效果，為什麼不做？」

賽後看影片檢討、做筆記是林益全長年的習慣，也有熱心球迷會提供影片，幫助自己熟悉投手，林益全表示，特別是今年多了第5隊，也有不少新投手從農場竄出，「之前常遇到，多打就有印象，現在投手陣容改變很多。」

林益全對戰龍隊倒不是一籌莫展，6場比賽敲出4支安打，分別來自王維中、布里悍、伍鐸以及呂偉晟，對布里悍敲出的二壘打還帶有1分打點。

林益全 徐若熙

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