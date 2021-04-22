中職／徐若熙藏球功夫高 高國輝也沒轍

富邦悍將隊高國輝今年敲出5轟並列全壘打王，也有18分打點排名聯盟第三，不過對戰味全龍隊就是沒辦法，3戰9打數未敲安，就連本人也納悶，雖然高國輝賽前說：「那就從今天開始吧。」但他今天未先發。

高國輝昨天首次對戰龍隊少年強投徐若熙，2打數吞下2K，接下來對上王維中、呂偉晟、田澤純一也都未能敲安，還再添2K，累計對戰龍隊9打數無安打，吞下7次三振，就連上壘率也掛零。

首次對戰徐若熙，高國輝留下印象，「球速跟古林（睿煬）差不多，但是藏球很好，很晚才看得到出手點，出棒會比較倉促。」至於另名強投王維中，高國輝認為整體感覺有點像同為左投的中信兄弟隊米蘭達。

徐若熙面對左打時會拿出招牌「指叉變速球」，右打的高國輝反而沒機會見到，「前面他對阿德（張進德）丟滿多的，對我都是直球、滑球為主」。

昨天5打數吞下4次三振，高國輝表示，當下心情會受影響，但主要是昨天在2好球後，容易被滑球「騙」到，太過注意外角，「自己要固定好球帶」。