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中職／徐若熙身手入選6搶1沒問題 洪總擔心怎麼用

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
洪總直言徐若熙身手入選國家隊沒問題，「但要看怎麼用」。 聯合報系資料照
洪總直言徐若熙身手入選國家隊沒問題，「但要看怎麼用」。 聯合報系資料照

富邦悍將隊昨天對戰味全龍隊「怪物新人」徐若熙，總教練洪一中同時執掌東京奧運6搶1中華隊兵符，近距離觀察下，直言身手入選國家隊沒問題，「但要看怎麼用」。

悍將隊近兩場連續對戰統一獅隊古林睿煬、龍隊徐若熙，都是今年中職的少年強投代表人物，洪總表示，兩人球速都不錯，但以穩定度來說，徐若熙要好一點。

洪總指出，徐若熙特別的地方是變化球控球也準，「變化球丟不進去，154公里也會被打，丟得進好球帶，對方就要防備你的慢球，大聯盟、日職能投到150公里以上的投手很多，但一定都有變化球搭配」。

如果面對國際打者，徐若熙154公里速球搭配變化球能否應戰？洪總不敢打包票，「還是要上場才知道，也不是說球速快就一定可以，像吳昇峰這樣形態的也可以」。

不過徐若熙的表現已經讓洪總留下印象，洪一中表示：「6搶1是有可能，以他的條件來說是沒問題，但要怎麼去使用？會不會有限制？」

徐若熙因剛從傷病復出，在龍隊投球單場限80球以內，今年合計只投100局，國際賽也算在內，龍隊總教練葉君璋表示，屆時如何使用需要球團跟中華隊溝通，「去打國際賽對他來說是很好的磨練，國家隊需要他，代表肯定他的實力。」

徐若熙 中華隊 球速

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