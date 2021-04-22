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棒球／捕手閃球砸中主審爆口角 教練緩頰：他不是故意的

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市高中棒球社團盃季軍戰昨日（21日）舉辦，由新莊高中對上板橋高中，不料在比賽過程中，板橋高中的捕手因為閃球，導致後方的主審被球打到左手臂，當場甩掉面罩直接離場。 圖／翻攝YouTube
新北市高中棒球社團盃季軍戰昨日（21日）舉辦，由新莊高中對上板橋高中，不料在比賽過程中，板橋高中的捕手因為閃球，導致後方的主審被球打到左手臂，當場甩掉面罩直接離場。 圖／翻攝YouTube

新北市高中棒球社團盃季軍戰昨日（21日）舉辦，由新莊高中對上板橋高中，不料在比賽過程中，板橋高中的捕手因為閃球，導致後方的主審被球打到左手臂，當場甩掉面罩直接離場。板橋高中教練為替球員緩頰，卻又與主審發生衝突，新北市教育局表示，雙方確實有因情緒發生溝通衝突，後續將促成雙方會面協調溝通，化解誤會。

該名主審被球打中後，就離場休息，該名主審生氣表示：「我就在你的正後方，你給我閃這麼大，閃什麼球！」，板橋高中球隊教練則緩頻：「他盡力了，他會怕球，不是故意的」，但主審更火大，認為沒有教練的事情，教練認為主審根本在謾罵學生，而不是在教育，兩人因為立場不同在球場發生衝突。

教育局表示．板橋高中昨日參加高中棒球對抗賽，因該隊捕手未順利捕球，導致擊中主審左手肘部，投手第一時間即上前關切並致歉，後續主審與教練雙方因立場不同，產生意見落差，主審認定教練態度不佳，故依棒球規則判定驅逐出場，後因教練遲未配合再判褫奪該場比賽。

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