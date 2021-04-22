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棒球／遭捕逸球砸中 高中社團盃主審爆氣摔面罩引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
主審裁判相仁淦遭球擊中後狼狽踉蹌了一圈，隨後將怒氣發洩在面罩上，狠狠地把它甩到旁邊去。 截圖自Youtube
主審裁判相仁淦遭球擊中後狼狽踉蹌了一圈，隨後將怒氣發洩在面罩上，狠狠地把它甩到旁邊去。 截圖自Youtube

新北市高中棒球社團盃季軍戰進行到一半，發生讓整場比賽宣告結束的「奇觀」，在5局上輪到新莊高中進攻時，由於捕手捕逸，主審因此被反彈的球砸中，他把面罩用力一摔後便痛苦地彎下腰，隨後對身後的捕手破口大罵，並與教練發生激烈爭執，最後直接裁定比賽由新莊高中獲勝。

影片中可以看到，主審裁判相仁淦遭球擊中後狼狽踉蹌了一圈，隨後將怒氣發洩在面罩上，狠狠地把它甩到旁邊去，他轉頭對捕手怒吼：「捕手！你為什麼不擋球！」新莊高中教練趕緊上前安撫：「裁判，他已經盡力了」、「他會怕球、他不是故意的。」主審則咆哮：「那我不怕球喔！」

眼看主審要上前繼續對小球員謾罵，教練也趕緊上前：「不要罵我的選手，我有責任為他們辯護。」主審卻不領情：「再講我就趕出去！」但雙方爭執不但沒有緩解，裁判把教練驅逐出場後直指對方公然侮辱裁判，最後直接裁定新莊高中獲勝。

影片一出，主審相仁淦臉書帳號遭到四方撻伐，他在貼文中直言：「本人甩面罩行為 自有其理 不需向你們這等無知之徒解釋 浪費我口舌!!」指出板橋高中教練直指他為「爛裁判」，並透露板橋高中漏寫第九棒資料，原本要要驅逐教練出場但他沒有，而且也在新莊高中抗議後允許板橋高中使用非一體成形球棒等「非針對主題性回答」。

由於貼文設定公開，留言區霎時湧進上千則意見，「素質有夠差」、「棒球界的乃哥」、「怕球砸就不要當主審」、「來看小丑」等。

裁判 公然侮辱

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