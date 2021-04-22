中職／高國輝就是搞不定龍隊 連9打數掛零慘吞7K

中職本季賽事已打完1/5賽程，富邦悍將隊重砲高國輝還找不到破解味全龍隊之道，不但對戰連9打數掛零，還被三振7次，龍隊投手群就是有辦法吃定他。

中職目前打擊率排行榜上，前14名都看不見悍將隊球員的名字，高國輝2成75名列15，已是全隊最優；其實從打擊榜排名前20看來，悍將隊也只有兩人，李宗賢2成42剛好第20名。

高國輝目前5支全壘打和統一獅隊郭阜林並列領先，18分打點暫居第3，不過被三振28次也排名第2，只落後獅隊蘇智傑1次。

龍隊本季對戰獅隊6戰全敗，對悍將隊卻以5勝1敗大幅領先，高國輝3月26日首戰龍隊3支0、吞下2K，4月17日1個打數再吞K，昨天不但5個打數掛零，還被三振4次，怎麼打就是不對勁，對戰打擊率仍是0。

高國輝對獅隊25個打數揮出12支安打，包括3支全壘打，攻下11分打點，打擊率達4成80，偏偏對龍隊一安難求，兩隊今晚新莊球場再戰，他能否改變命運值得觀察。

中職開季至今，全聯盟只有5人打擊率超過3成，林泓育3成68暫居榜首，接著是陳子豪3成18、曾陶鎔3成16、王威晨3成15、許基宏3成03。