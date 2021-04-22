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中職／現場直擊6場無安打比賽 蘇元泰當翻譯不敢亂叫

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
瑞安（右）投出完全比賽後，把釘鞋送給蘇元泰。圖／蘇元泰提供
瑞安（右）投出完全比賽後，把釘鞋送給蘇元泰。圖／蘇元泰提供

獅隊退役洋投瑞安，保有中職唯一完全比賽紀錄。圖／蘇元泰提供
獅隊退役洋投瑞安，保有中職唯一完全比賽紀錄。圖／蘇元泰提供

中職開打32年，統一獅隊資深翻譯蘇元泰有項紀錄無人能敵，他曾經現場直擊6場無安打比賽，最新代表作就是獅隊洋投猛威爾4月2日收拾味全龍隊，蘇元泰笑說：「純粹是運氣好，待得愈久看得愈多。」

中職歷年球季賽只出現10場無安打比賽，獅隊投手投出4場最多（曹竣崵、潘威倫、瑞安、猛威爾），中信兄弟隊也有3場（尼洛、艾迪頓、紐維拉），興農牛隊兩場（楓康、力拔山），龍隊退役老將陽介仁則是史上第一人。

另外，Lamigo桃猿隊洋投明星在2015年總冠軍賽第7戰，對兄弟隊投出無安打比賽，目前是季後賽唯一紀錄。

蘇元泰1995到99年在龍隊擔任翻譯，展開漫長中職生涯，之前還在當球迷時， 1991年7月19日就在台北市立棒球場外野區看到陽介仁締造紀錄，他說：「這是人生首次看到無安打比賽。」

進入龍隊後，蘇元泰在1999年5月13日以翻譯身分，看到龍隊被曹竣崵無安打比賽，以球團員工的立場，心情當然完全不同。

蘇元泰後來擔任台灣大聯盟高屏雷公隊翻譯，2004年起待在獅隊至今，分別在2008年見證潘威倫、2018年艾迪頓（獅隊被無安打）、瑞安、今年猛威爾的無安打比賽，親眼目睹這種難得紀錄的場次，在職棒圈內找不到第二人。

歷年和獅、龍有關的無安打、被無安打比賽，蘇元泰只缺席一場（1992年5月21日尼洛擊敗龍隊），瑞安2018年10月7日在台南球場投出史上首場完全比賽，蘇元泰印象最深，他說：「郭阜林轟出再見全壘打，為瑞安保住完全比賽，也是前所未見。」

從球迷到職棒員工都看過無安打比賽，蘇元泰強調，心情完全不同，當球迷可以和朋友瘋狂吶喊，變成員工卻要沈得住氣，根本不敢在休息區亂叫，心情一定要保持平穩。

蘇元泰最難忘還是瑞安的完全比賽紀錄，他在這場比賽結束後，也立刻從瑞安的手中獲贈釘鞋，蘇元泰笑說：「瑞安說我是他的台灣爸爸啦。」

中職 潘威倫

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