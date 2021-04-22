中職／林泓育跟進吹粉力挺 賴鴻誠稱口出惡言者為一日球迷

樂天桃猿後援投手賴鴻誠因「止滑粉事件」，這兩天客場在台中出賽都遭到球迷不客氣對待，甚至譏笑他為雞排王，昨日（22日）捕手林泓育身體力行力挺隊友，一同用「吹粉」反擊。

賴鴻誠日前因為中信總教練林威助在場邊提醒止滑粉使用過度，兩隊發生比賽爭議。昨天他在八局下半上場完成一個半局投球下場時，被場邊象迷不滿他止滑粉用太多，大叫雞排王挑釁，賴鴻誠疑似心情受到影響，先是雙眼怒視球迷，隨後做出吹粉動作回應球迷。

據多家媒體報導，賴鴻誠透露這行為目的不是為了挑釁，「如果我是要挑釁，應該不是只抹在手上，也不是只抹這些量」、「我收到了，但結果不如他預期，我向他說聲抱歉。」

他也表示自己被稱為雞排王其實並不在意，只是不能接受被罵三字經，「我希望不只是對球員，也要給在場其他球迷一個尊重，他一定不是兄弟球迷，兄弟球迷水準都滿高的，或許就是個1日球迷。」