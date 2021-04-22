日職／吳念庭13分打點西武最多 打擊率2成83洋聯第8
旅日好手吳念庭站穩西武隊先發，打擊穩定性不錯，最近連續4場比賽都有安打，昨天對歐力士隊3支1、出現一支二壘打後，打擊率2成83在太平洋聯盟躍居第8，在隊上僅次於源田壯亮的2成99（洋聯第6）。
洋聯目前5人打擊率超過3成，樂天隊淺村榮斗3成29暫居榜首，源田、吳念庭是西武「唯二」 擠進打擊榜前10名的球員。
吳念庭3月31日登上一軍，出賽17場合計53個打數揮出15支安打，包括兩支全壘打、4支二壘打，除了打擊率在洋聯名列第8，打點13分也是隊上最多、洋聯並列第7。
吳念庭在這17場比賽有13場揮出安打，其中7場攻下打點，對戰軟銀隊打擊率3成68、7安、9打點，都是對戰洋聯球隊最佳數字。
西武目前10勝2和9敗，在洋聯排名第4，落後排名第1的軟銀2.5場勝差，今晚繼續在大阪巨蛋對決歐力士隊，雙方進行3連戰最後一戰；西武最近4連不勝，排名滑落B級，吳念庭的打擊表現仍值得期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言