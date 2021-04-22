日職／吳念庭13分打點西武最多 打擊率2成83洋聯第8

旅日好手吳念庭站穩西武隊先發，打擊穩定性不錯，最近連續4場比賽都有安打，昨天對歐力士隊3支1、出現一支二壘打後，打擊率2成83在太平洋聯盟躍居第8，在隊上僅次於源田壯亮的2成99（洋聯第6）。

洋聯目前5人打擊率超過3成，樂天隊淺村榮斗3成29暫居榜首，源田、吳念庭是西武「唯二」 擠進打擊榜前10名的球員。

吳念庭3月31日登上一軍，出賽17場合計53個打數揮出15支安打，包括兩支全壘打、4支二壘打，除了打擊率在洋聯名列第8，打點13分也是隊上最多、洋聯並列第7。

吳念庭在這17場比賽有13場揮出安打，其中7場攻下打點，對戰軟銀隊打擊率3成68、7安、9打點，都是對戰洋聯球隊最佳數字。

西武目前10勝2和9敗，在洋聯排名第4，落後排名第1的軟銀2.5場勝差，今晚繼續在大阪巨蛋對決歐力士隊，雙方進行3連戰最後一戰；西武最近4連不勝，排名滑落B級，吳念庭的打擊表現仍值得期待。