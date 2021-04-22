聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／味全龍首度前進花蓮 縣府推棒球專車加贈應援毛巾
中華職棒味全龍隊首度前進花蓮，月底將與統一7-ELEVEn獅及富邦悍將，在德興棒球場有3場賽事。為服務球迷，花蓮縣政府聯手台北客運推出棒球專車，載球迷從花蓮火車站直達球場，27日下午4時30分的首發車，限量贈送味全龍首發限定應援毛巾。
花蓮縣府表示，今年中職上半季例行賽，將於4月底移師花蓮連打三場，分別是27、28日由統一7-ELEVEn獅對戰味全龍，29日則是富邦悍將與味全龍交手。
為提供球迷更便利的交通服務，縣府與台北客運推出專車載球迷往返花蓮火車站和德興棒球場，縣府建設處表示，3天賽事期間，下午4時30分起在花蓮火車站發車，每半小時1班，共有5班，直達球場；回程則是比賽結束後15分鐘發車，只有1班，會經過東大門夜市再到花蓮火車站，收費全票25元、半票12元，可使用悠遊卡、E卡通等電子票證。
縣府表示，慶賀味全龍首度前進花蓮，27日下午4時30分的首班車加碼贈送「龍躍再現應援毛巾」限定禮，限量30名， 客運業者當天下午4時20分，在專車上車處發放號碼牌，球迷上車時憑號碼牌和司機兌換首發限定禮，首班限定，贈完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言