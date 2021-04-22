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中職／味全龍首度前進花蓮 縣府推棒球專車加贈應援毛巾

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
味全龍將首度前進花蓮球場進行比賽。 截圖自味全龍官方粉絲團
味全龍將首度前進花蓮球場進行比賽。 截圖自味全龍官方粉絲團

中華職棒味全龍隊首度前進花蓮，月底將與統一7-ELEVEn獅及富邦悍將，在德興棒球場有3場賽事。為服務球迷，花蓮縣政府聯手台北客運推出棒球專車，載球迷從花蓮火車站直達球場，27日下午4時30分的首發車，限量贈送味全龍首發限定應援毛巾。

花蓮縣府表示，今年中職上半季例行賽，將於4月底移師花蓮連打三場，分別是27、28日由統一7-ELEVEn獅對戰味全龍，29日則是富邦悍將與味全龍交手。

為提供球迷更便利的交通服務，縣府與台北客運推出專車載球迷往返花蓮火車站和德興棒球場，縣府建設處表示，3天賽事期間，下午4時30分起在花蓮火車站發車，每半小時1班，共有5班，直達球場；回程則是比賽結束後15分鐘發車，只有1班，會經過東大門夜市再到花蓮火車站，收費全票25元、半票12元，可使用悠遊卡、E卡通等電子票證。

縣府表示，慶賀味全龍首度前進花蓮，27日下午4時30分的首班車加碼贈送「龍躍再現應援毛巾」限定禮，限量30名， 客運業者當天下午4時20分，在專車上車處發放號碼牌，球迷上車時憑號碼牌和司機兌換首發限定禮，首班限定，贈完為止。

中職味全龍隊月底將首度前進花蓮出賽，縣府與客運業者將開專車，載球迷往返花蓮火車站與棒球場。圖／縣政府提供
中職味全龍隊月底將首度前進花蓮出賽，縣府與客運業者將開專車，載球迷往返花蓮火車站與棒球場。圖／縣政府提供
中職味全龍隊月底將首度前進花蓮出賽，縣府與客運業者將開專車，載球迷往返花蓮火車站與棒球場。圖／縣政府提供
中職味全龍隊月底將首度前進花蓮出賽，縣府與客運業者將開專車，載球迷往返花蓮火車站與棒球場。圖／縣政府提供

味全龍 棒球 統一7-ELEVEn獅

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