中職／味全龍首度前進花蓮 縣府推棒球專車加贈應援毛巾

中華職棒味全龍隊首度前進花蓮，月底將與統一7-ELEVEn獅及富邦悍將，在德興棒球場有3場賽事。為服務球迷，花蓮縣政府聯手台北客運推出棒球專車，載球迷從花蓮火車站直達球場，27日下午4時30分的首發車，限量贈送味全龍首發限定應援毛巾。

花蓮縣府表示，今年中職上半季例行賽，將於4月底移師花蓮連打三場，分別是27、28日由統一7-ELEVEn獅對戰味全龍，29日則是富邦悍將與味全龍交手。

為提供球迷更便利的交通服務，縣府與台北客運推出專車載球迷往返花蓮火車站和德興棒球場，縣府建設處表示，3天賽事期間，下午4時30分起在花蓮火車站發車，每半小時1班，共有5班，直達球場；回程則是比賽結束後15分鐘發車，只有1班，會經過東大門夜市再到花蓮火車站，收費全票25元、半票12元，可使用悠遊卡、E卡通等電子票證。