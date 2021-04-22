中職／吳東融開季陷低潮 葉總：信心會慢慢找回來

本季離開兄弟，被味全龍選走的二壘金手套吳東融本季打擊率僅.139，上禮拜甚至一度跌至不到一成，總教練葉君璋認為他還需要時間適應，並表示自己不擔心。

葉君璋透露自己並不擔心吳東融的狀態，「剛開季的確有點適應不良，不過近期有越來越好的趨勢，我覺得不用擔心他。」

吳東融也坦言自己剛開始打得不好有點心急，但隨著近期回溫的打擊手感，自信也慢慢找了回來，相較兄弟時期專職二壘，來到味全後他成為內野工具人以靈活調度，他也認為自己守三、游區域沒問題。

本季吳東融被選走，兄弟球迷季初甚至還會怪罪球隊的有眼無珠，然而看到本季潘志芳的打擊表現（打擊率.284）與穩健的守備（守備率.991），或許可以漸漸體會球團為何會下如此決定。