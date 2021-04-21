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中職／王維中首勝球送媽媽 24日再投1局

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊王維中。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊王維中。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊王維中今晚中繼2局無失分的表現，在貢獻度考量下拿到勝投，就連自己也有些吃驚，賽後從媒體處得知時還問：「是我嗎？」不過這場後，將照進度朝先發調整，預計24日再投1局。

龍隊先發投手徐若熙雖然有著4局無失分的好投，幫助球隊以2：1擊敗富邦悍將隊，但未滿5局，勝投落在中繼局數較多的王維中身上，也是他個人中職生涯首勝。

「沒想過中繼拿勝投。」王維中表示：「不過先拿下1勝，之後繼續幫助球隊。」王維中要將中職第一顆勝投球獻給媽媽，「因為在棒球路上，她一路支持我，第二顆球再給爸爸。」

王維中在6局下登板中繼2局無失分，被敲2支安打，有3次三振，最快153公里，不過用球數來到39球，總教練葉君璋考量無法再投完完整一局，乾脆換人，王維中也認為用球數確實偏多。

王維中何時重返先發是關注焦點，他表示，目前投球進度就是照著投手教練的安排，今天投完後，預計隔2天會再投1局，並說：「接下來就是花蓮了。」龍隊預計27日展開在花蓮的三連戰，出生台東的王維中有機會在親友面前亮相。

王維中 中職

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