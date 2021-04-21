中職／3局怒吼下丘 徐若熙對自己生氣
味全龍隊徐若熙今晚先發4局用73球無失分，投出7次三振，最快球速154公里，平一軍生涯最速，3局解決滿壘危機後的怒吼，他賽後解釋是對自己生氣。
徐若熙在一軍的第6場出賽，幫助龍隊以2：1擊敗富邦悍將隊，但依舊無緣達到5局的勝投門檻，他表示，主要是3局時用球數太多，「不然可以投到5局，自己也希望到5局」。
3局下，徐若熙先保送葉竹軒，再三振莊韋恩，然而面對李宗賢敲出的強襲球未能閃避，被打中左膝形成內野安打，教練團上前關心，他試投一球後認為無大礙，續投又被張進德敲安，形成滿壘。
生涯首次面對滿壘危機，徐若熙開始催速，接連三振掉高國輝、林益全，解除危機的徐若熙大吼一聲，霸氣十足地走下投手丘，他表示，當時太想讓打者出局，反而沒辦法掌握好球帶，「投到自己有點生氣。」
徐若熙今天球速追平個人最快，他說：「狀況不錯，直球速度有出來。」其中最快球速在面對高國輝、林益全時投出，徐若熙說：「他們是有威脅的打者，以投手來說會想全力面對。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言