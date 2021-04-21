中職／3局怒吼下丘 徐若熙對自己生氣

味全龍隊徐若熙今晚先發4局用73球無失分，投出7次三振，最快球速154公里，平一軍生涯最速，3局解決滿壘危機後的怒吼，他賽後解釋是對自己生氣。

徐若熙在一軍的第6場出賽，幫助龍隊以2：1擊敗富邦悍將隊，但依舊無緣達到5局的勝投門檻，他表示，主要是3局時用球數太多，「不然可以投到5局，自己也希望到5局」。

3局下，徐若熙先保送葉竹軒，再三振莊韋恩，然而面對李宗賢敲出的強襲球未能閃避，被打中左膝形成內野安打，教練團上前關心，他試投一球後認為無大礙，續投又被張進德敲安，形成滿壘。

生涯首次面對滿壘危機，徐若熙開始催速，接連三振掉高國輝、林益全，解除危機的徐若熙大吼一聲，霸氣十足地走下投手丘，他表示，當時太想讓打者出局，反而沒辦法掌握好球帶，「投到自己有點生氣。」

徐若熙今天球速追平個人最快，他說：「狀況不錯，直球速度有出來。」其中最快球速在面對高國輝、林益全時投出，徐若熙說：「他們是有威脅的打者，以投手來說會想全力面對。」