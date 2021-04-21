中職／陳俊秀超前三分砲 猿3連勝伏象登第二

無懼中信兄弟主場喝倒采的聲音，樂天桃猿隊陳俊秀今天在5局轟出超前的三分砲，幫助球隊以6：3拿下勝利，猿隊先發投手張喜凱也以5.2局失兩分的成績拿下勝投，猿隊靠著這波三連勝爬上戰績第二，三連敗的兄弟則掉到第四。

張喜凱在2、3局各掉1分，不過梁家榮在4局上的兩分砲將比數追平，逃過敗投的張喜凱最終用97球投5.2局，被敲7安失兩分（1分責失），也等到火力支援，進帳本季第2勝。

5局上兩出局後，兄弟先發投手加百利突然不穩，連投四壞保送、觸身球，形成一、二壘有人，此時陳俊秀適時一擊，把球轟出右外野，想要接球的林書逸傷退。

兄弟打線雖有許基宏在8局下的陽春砲，不過無濟於事，加百利先發6.1局創下個人本季新高，不過被敲6支安打包括2轟，丟掉6分，承擔敗投。