中職／中職首勝入袋 王維中相隔592天再奪勝

味全龍隊王維中今天在6局下登板中繼，總計2局無失分，被敲2支安打，有3次三振，幫助龍隊以2：1擊敗富邦悍將隊，由於先發投手徐若熙只投4局退場，論貢獻度下，王維中拿下中職生涯首勝，也是個人生涯相隔592天的勝投。

王維中今天是傷後復出的第3場出賽，6局登板第一顆球就來到150公里，2局投球各被林益全、葉竹軒敲1安，不過3次三振幫助下，沒有遇到太大危機。

2局投完用39球，王維中未如預期挑戰第3局投球，自4月14日開始3場中繼出賽，累計5局投球無失分，5次三振、2次保送，被敲2支安打。

王維中2局的投球在今天登板投手中僅次徐若熙，拿下勝投，這是他加盟中職以來的首勝，個人上一次在職棒一軍層級奪勝已是2019年9月7日效力美職海盜隊時，中、日、韓職生涯合計第11勝入袋。

徐若熙今天先發4局無失分，被敲3支安打，另有7次三振，最快球速來到154公里，3局面對生涯首次的滿壘危機，連續三振高國輝、林益全，霸氣怒吼走下投手丘，好表現也獲選單場MVP，本季第2次。

龍隊打線在2局下靠著蔣少宏、郭天信、朱祥麟連續3支安打，攻下1分，曾傳昇的推進也有1分打點。

悍將先發投手傑斯6局失2分的優質先發吞下敗投，本季戰績3勝3敗；悍將打線僅在5局下靠著葉竹軒的二壘打加上李宗賢高飛犧牲打，避免遭到完封。