中職／飆154公里大吼 徐若熙4局7K無失分退場
味全龍隊徐若熙本季第二次面對富邦悍將隊，依舊大展K功，先發4局投出7次三振，沒有失分，最快球速154公里，追平生涯最速，退場時球隊以2：0領先，不過未達勝投該有局數，確定無關勝敗。
徐若熙今天在3局遇到最大危機，先保送葉竹軒，再三振莊韋恩，然而面對李宗賢敲出的強襲球未能閃避，被打中左膝形成內野安打，教練團上前關心，他試投一球後認為無大礙，續投又被張進德敲安，形成滿壘。
生涯首次面對滿壘危機，徐若熙開始催速，面對高國輝飆出154公里，也是本場現場測速最快球速，三振掉高國輝後，也用火球三振林益全，順利解除危機的徐若熙，大吼一聲，霸氣十足地走下投手丘。
4局續投，徐若熙連抓3個出局數，用球數來到生涯新高的73球，也逼近教練團賽前立下的80球限制，龍隊在5局下換上廖文揚接替投球。
徐若熙今天總計4局無失分，防禦率為1.29，投出7次三振，另有1次保送，僅被敲出3安；加上今天的三振數，徐若熙合計38次三振，在三振榜衝到第二，距離第一名的德保拉只差1K。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言