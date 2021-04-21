中職／飆154公里大吼 徐若熙4局7K無失分退場

味全龍隊徐若熙本季第二次面對富邦悍將隊，依舊大展K功，先發4局投出7次三振，沒有失分，最快球速154公里，追平生涯最速，退場時球隊以2：0領先，不過未達勝投該有局數，確定無關勝敗。

徐若熙今天在3局遇到最大危機，先保送葉竹軒，再三振莊韋恩，然而面對李宗賢敲出的強襲球未能閃避，被打中左膝形成內野安打，教練團上前關心，他試投一球後認為無大礙，續投又被張進德敲安，形成滿壘。

生涯首次面對滿壘危機，徐若熙開始催速，面對高國輝飆出154公里，也是本場現場測速最快球速，三振掉高國輝後，也用火球三振林益全，順利解除危機的徐若熙，大吼一聲，霸氣十足地走下投手丘。

4局續投，徐若熙連抓3個出局數，用球數來到生涯新高的73球，也逼近教練團賽前立下的80球限制，龍隊在5局下換上廖文揚接替投球。

徐若熙今天總計4局無失分，防禦率為1.29，投出7次三振，另有1次保送，僅被敲出3安；加上今天的三振數，徐若熙合計38次三振，在三振榜衝到第二，距離第一名的德保拉只差1K。