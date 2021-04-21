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日職／連4場敲安 吳念庭攻佔打擊榜前10

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武獅隊台將吳念庭。 聯合報系資料照片／特派記者林澔一攝影
西武獅隊台將吳念庭。 聯合報系資料照片／特派記者林澔一攝影

西武獅吳念庭今天首打席就敲出二壘打，連4場敲安的結果，也讓打擊率微升至2成83，不過先發投手今井達也在後段失守，最終以2：4輸給歐力士隊。

吳念庭今天擔任先發第七棒、一壘手，今天首打席在2局上、2出局時，敲出右外野方向二壘打，不過後續未能得分，接下來2打席分別在4局上敲出二壘滾地、7局上一壘滾地出局。

9局西武隊連三出局，吳念庭沒機會上場打擊，總計3打數1安打，前三場也都各有1支安打，打擊率上升到2成83，在太平洋聯盟打擊榜可排進前10名。

西武全隊敲出8支安打，但僅在6局上靠著連3支安打加上雙殺推進，攻下2分；歐力士隊安打少1支，不過其中包括3局吉田正尚的陽春砲、7局宗佑磨的2分砲，幫助先發8局失2分的山本由伸拿下本季第3勝。

西武獅 吳念庭

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