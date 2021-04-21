中職／椎間盤老症頭找上門 陳品捷用徒手訓練共存

味全龍隊陳品捷椎間盤突出的老毛病找上門，4月14日降下二軍休養，今天首次進入打擊籠練打，等10天期滿就有機會歸隊，前隊友高國輝過去也有同樣毛病，陳品捷笑說：「我們是同類人。」

陳品捷旅美返台後就有著椎間盤突出問題，原本只覺得腰痠，還是可以完成整個球季，但這回可能因為身體疲累導致核心無力，想透過重訓加強卻適得其反，只好臨時休兵。

不過休息3天後，陳品捷感覺症狀好轉許多，開始打T座、前拋擊球等練習，今天正式參與打擊練習，「還不太敢太出力，以掌握擊球點為主，也請教他人，知道季中不要加重量訓練，用徒手訓練（不使用器材）就好」。

職棒球員中，富邦悍將隊的高國輝也有同樣椎間盤突出，不過症狀更嚴重，選擇開刀治療，陳品捷表示，之前在悍將隊時兩人就會互相分享病情，「我沒有他那麼嚴重，醫生也不建議開刀，因為可能會有後遺症，也不確定能百分百恢復」。

不能上場的日子，陳品捷仍跟著一軍練習，也會適時提醒年輕隊友，何時該準備上場、何時該熱身，用經驗幫助球隊，陳品捷表示：「這也是火哥（張建銘）希望我們做的，之前在場上反而比較沒辦法分心顧這塊。」